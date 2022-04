Ceará divulga logística de viagem para jogo com Tombense-MG pela Copa do Brasil; veja detalhes

O Ceará divulgou a logística alvinegra de viagem para o jogo contra o Tombense-MG, pela 3ª fase da Copa do Brasil. A partida ocorre na quarta-feira (20), às 21h30, em Minas Gerais, no duelo de ida.

No planejamento, a equipe inicia o translado na segunda (18), para o Rio de Janeiro, com embarque de avião às 19h. No dia seguinte, o Vovô treina em solo carioca no período da manhã e viaja de ônibus para a cidade de Muriaé/MG, com chegada no município às 17h30.

O confronto será apenas o primeiro - a CBF ainda irá definir a data do jogo de volta. Antes, a equipe comandada por Dorival Júnior entra em campo no domingo (17), pela 2ª rodada da Série A de 2022. O adversário será o Botafogo, na Arena Castelão, às 19h.

META ALVINEGRA No planejamento estratégico para 2022, a gestão alvinegra definiu que o clube deveria chegar pelo menos nas quartas de final da Copa do Brasil. O desempenho seria o mesmo da temporada 2020. Caso a equipe consiga o feito, embolsará R$ 11,57 milhões em cotas. Vale ressaltar que a partir da 3ª fase, os participantes da Libertadores (América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e RB Bragantino), e os vencedores da Copa do Nordeste (Bahia), da Série B (Botafogo) e da Copa Verde (Remo) são incluídos na competição. Até o momento, a premiação somada pelo clube é de R$ 4,67 milhões. A equipe eliminou o São Raimundo-RR e a Tuna Luso-PA. PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL DE 2022: 1ª fase: R$ 1,27 milhão (Pote 1) | R$ 1,09 milhão (Pote 2) | R$ 620 mil (Pote 3)

2ª fase: R$ 1,5 milhão (Pote 1) | R$ 1,19 milhão (Pote 2) | R$ 750 mil (Pote 3)

3ª fase: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Semifinais: R$ 8 milhões

Vice-campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões