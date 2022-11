Galvão Bueno zoa derrota da Argentina na Copa do Mundo; veja vídeo

É, amigos... O narrador Galvão Bueno vibrou muito com a vitória da Arábia Saudita em cima da Argentina na estreia da Copa do Mundo do Catar. De virada, o time saudita venceu por 2 a 1 no Estádio Lusail, em Doha.

O narrador da Rede Globo publicou vídeo nas redes sociais onde brinca com a derrota dos hermanos.

"Vocês não sabem o que está acontecendo aqui. Vocês não tem ideia. A loucura aqui dentro. A Arábia Saudita fez 2 a 1 na Argentina", disse Galvão.

Na legenda, ele usa um dos bordões conhecidos pelo público: "Ganhar é bom. Ganhar da Argentina é muito melhor."

VEJA VÍDEO: