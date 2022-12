Conmebol propõe trocar estrelas por corações no escudo da CBF em homenagem a Pelé

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, propôs neste domingo à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) substituir três das cinco estrelas que ornam o escudo brasileiro para homenagear Pelé, internado há quase duas semanas em São Paulo. O Rei do Futebol, de 82 anos, nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais.

Além de exaltar a cidade natal do Atleta do Século, a ideia é destacar os três títulos mundiais conquistados pelo ídolo brasileiro (1958, 1962 e 1970). "(Fizemos) Essa proposta à CBF para que Pelé sempre viva com a camisa do Brasil, que três estrelas sejam trocadas por três corações", explicou Domínguez em ato organizado pela Conmebol em Doha em homenagem ao Rei.

Pelé é o único jogador de futebol tricampeão mundial até os dias atuais. Ao todo, são 14 jogos e 12 gols em Mundiais. "É uma proposta um tanto inusitada. É uma proposta bonita, acho que não atrapalha muito visualmente, mas tirar estrelas e colocar corações, vamos ver", disse Fernando Sarney, vice-presidente da CBF e que esteve no evento da Conmebol.

O Rei do Futebol está internado em São Paulo desde 29 de novembro, no Hospital Albert Einstein, para reavaliação do tratamento quimioterápico para câncer de cólon detectado no fim do ano passado. Ele também estava sendo tratado de uma infecção respiratória. O último boletim médico informou que Pelé apresenta melhora no quadro geral.

Pelé acompanhou do hospital a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo do Catar, nas quartas de final. Após o jogo, vencido pela Croácia nos pênaltis, o Rei mandou uma mensagem de apoio a Neymar nas redes sociais.

No jogo do Brasil com Camarões, pela terceira rodada da primeira fase da Copa do Mundo do Catar, no Lusail Stadium, uma enorme bandeira foi mostrada desejando "melhoras" para o Rei. A partida foi vencida pelos camaroneses por 1 a 0. A cena se repetiu no duelo com a Coreia do Sul, nas oitavas de final.

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação. Na segunda quinzena de janeiro, o Hospital Albert Einstein confirmou que Pelé esteve no local para passar por mais exames de avaliação.

Em tratamento contra um câncer, Pelé já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital, em setembro do ano passado.