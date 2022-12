Veja quanto o árbitro Wilton Pereira Sampaio recebeu pelo jogo Inglaterra x França

Em jogo emocionante pela última vaga na semifinal, a França venceu a Inglaterra por 2 a 1 e agora encara a surpresa Marrocos na próxima quarta-feira (14), às 16 horas. Um dos destaques da partida foi a atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio.

O brasileiro apitou em outras três partidas da Copa do Mundo do Catar, duas ainda na fase de grupos e as oitavas entre Holanda e Estados Unidos. Segundo O Globo, o árbitro recebeu um pagamento de 10 mil euros (cerca de R$55 mil) para atuar no jogo.

A quantia é igual em todos os jogos eliminatórios da Copa. Os assistentes recebem 5 mil euros (aproximadamente R$28 mil) por cada partida de mata-mata. Durante a fase grupos, o árbitro é pago com esse valor, e a metade para os assistentes (cerca de R$14 mil).

Wilton Pereira Sampaio apita a final?

O goiano entrou na seleta lista dos oito melhores árbitros da competição, ao lado do holandês Danny Makkelie, do polonês Szymon Marciniak, do norte-americano Ismail Elfath e do inglês Michael Oliver.

Assim, com a eliminação do Brasil, Wilton Pereira Sampaio pode se tornar o primeiro brasileiro a apitar uma final do Mundial. Ele recebe um valor adicional da Fifa por cada jogo apitado, além do salário para ficar à disposição da entidade durante a competição.