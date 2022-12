Inglaterra x França pela Copa do Mundo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Inglaterra e França se enfrentam em grande jogo nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O duelo será neste sábado (10), às 16h (de Brasília), no Al Bayt, em Al Khor.

A Inglaterra terminou a 1ª Fase em primeiro do Grupo B. Em três jogos, foram duas vitórias e um empate. A equipe eliminou Senegal nas oitavas por 3 a 0 e agora vai em busca de vaga na semifinal.

Líder do Grupo D da 1ª Fase, a França fez uma campanha com duas vitórias e uma derrota. O time comandado por Didier Deschamps derrotou a Polônia nas oitavas e segue firme na luta pelo bi-campeonato, já que foi campeã em 2018 na Rússia.



ONDE ASSISTIR

Globo, SporTV, Globoplay e FIFA+

PALPITES

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

INGLATERRA:

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Jordan Henderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Phil Foden e Harry Kane

Técnico: Gareth Southgate

FRANÇA:

Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann; Ousmane Dembélé, Olivier Giroud e Kylian Mbappé

Técnico: Didier Deschamps

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Al Bayt, em Al Khor (QAT)

Data: 10 de dezembro de 2022, sábado

Horário: às 16h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Boschilia (BRA) e Bruno Pires (ARG)

VAR: Mohammed Abdulla (EAU)