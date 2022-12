Árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio vai apitar Inglaterra x França pela Copa do Mundo

Bem cotado entre os árbitros que trabalharam nos jogos da Copa do Mundo do Catar até o momento, o brasileiro Wilton Pereira Samapio foi escalado para apitar um dos jogos mais esperados da fase de quartas de final do Mundial entre França e Inglaterra. A partida acontece neste sábado (10), às 16h.

Com a confirmação de Wilton no jogo entre franceses e ingleses, os árbitros brasileiros chegarão a seis participações na edição atual da Copa.

Lista de oito melhores

Wilton Pereira Sampaio entrou em seleta lista dos oito melhores árbitros da competição, ao lado do holandês Danny Makkelie, do polonês Szymon Marciniak, do norte-americano Ismail Elfath e do inglês Michael Oliver.

Caso a Seleção Brasileira seja eliminada da competição, o árbitro está bem cotado de seguir na arbitragem da semifinal. Antes de ser escalado para Inglaterra x França, Wilton Pereira Sampaio trabalhou em três jogos: Holanda x Senegal e Polônia x Arábia Saudita, na fase de grupos, e Holanda x EUA, pelas oitavas de final.