Messi se desentende com atacante da Holanda: 'Está olhando o que, bobo?'

Após a vitória da Argentina contra a Holanda nos pênaltis que confirmou a classificação da Albiceleste à semifinal da Copa do Mundo do Catar, Lionel Messi trocou farpas com o atacante Wout Weghorst, autor dos dois gols do time europeu nesta sexta-feira (9).

Em uma entrevista ao canal argentino TyC Sports, o camisa 10 protagonizou um mal entendido ao interromper a conversa para se dirigir ao holandês,a quem disse: "Tá olhando o que, bobo? Tá olhando o que? Vai embora".

No momento, o apresentador, Gastón Edul,chegou a intervir com um "Calma, Leo" para retomar a atenção à entrevista.

Posteriormente, a imprensa revelou que Wout Werghorst, autor dos dois gols da Holanda que levaram o jogo para a prorrogação, queria apenas a camisa de Messi após a partida, mas o argentino não tinha entendido, pois o jogador estava falando em inglês, acorrendo assim o mal entendido.

Reclamou do árbitro

O camisa'10' também compartilhou seu descontentamento como juiz da partida, o espanhol Mateu Lahoz, que considerou "não estar a altura" do confronto. "Não se pode ter um árbitro assim nas quartas de final de uma Copa do Mundo", disse.

A braçadeira de capitão parece ter dado mais voz ao sete vezes Bola de Ouro, que foi escolhido como líder no vestiário após a derrota para a Arábia Saudita na estreia dacompetição.

Farpas com Van Gaal

Ao ser perguntado sobre sua comemoração, Messi considerou que "são coisas do momento, da partida",antes de admitir queteria sido dedicado a VanGaal.

“Fiquei com raiva antes do jogo porque um treinador como VanGaal,com aexperiência que tem,comos jogos e a batalha que teve ao longo da carreira, para falar da forma que falou, desrespeitar da forma como desrespeitou... Acho que não precisava ser assim. Não faz sentido e senti que havia desrespeitado a seleção argentina", desabafou.

Alguns dias antes da partida, o treinador holandês havia feito provocações, inclusive a Messi, recordando a semifinal entre as duas seleções na Copa de 2014, na qual, segundo Van Gaal,apesar da derrota da 'Laranja Mecânica', o argentino "não havia tocado na bola".