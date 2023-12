Experiência e reforço ofensivo: as características das primeiras contratações do Ceará para 2024

O Ceará de 2024 começa a tomar forma. O Alvinegro tem sido cauteloso no anúncio das contratações para a próxima temporada, mas dá prováveis pistas de que busca um grupo bastante ofensivo, desde a defesa. Entre acertos e anúncios já feitos pelo clube, o Vovô trouxe nomes para todos os setores do campo com experiência na Série B do Brasileiro e alta rodagem em campo, considerando a exigência física.

Até esta quarta-feira (27), a lista chega a sete jogadores: Fernando Miguel (goleiro), Raí Ramos (Lateral-Direito), Ramon Menezes (zagueiro), Lourenço e Lucas Mugni (meias), Aylon e Negueba (atacantes). A reformulação, no entanto, será maior. Em entrevista ao Jogada 1º Tempo, o presidente do clube, João Paulo Silva, afirmou o desejo de trazer entre 10 a 12 contratações.

DEFESA

Fernando Miguel: O goleiro de 38 anos chega para ser titular na posição após duas temporadas no Fortaleza. O jogador foi importante no Brasileiro de 2022, quando chegou a ficar 12 jogos sem sofrer gol. O atleta tem bom posicionamento, faz defesas difíceis, é rápido. Além disso, é uma liderança, um nome que inspira segurança. É um ótimo nome para assumir a posição no Alvinegro, que teve problemas no setor com as sucessivas lesões de Richard. Bruno Ferreira ganhou espaço, assumiu a titularidade, mas deve ser segunda opção para Vagner Mancini.

Raí Ramos: Já anunciado pelo clube, o lateral-direito de 29 anos fez uma boa temporada pelo Ituano e depois se transferiu para o São Paulo. No time de Dorival Júnior, ficou na reserva de Rafinha e pouco teve chances. Por lá, jogou apenas nove partidas, seis como titular. Apesar de atuar na defesa, Raí tem características ofensivas. Ele chuta bem de fora da área, tem bons cruzamentos e é um nome que chega para a titularidade. A posição foi um dos problemas do Alvinegro nesta temporada, já que Michel Macedo, Igor Inocêncio e Marcos Ytalo não se firmaram. Warley jogou improvisado, mas não foi bem.

Ramon Menezes: O zagueiro de 28 anos tem acerto encaminhado com o Vovô. Ele chega para suprir a vaga do capitão Luiz Otávio, que se lesionou e será o único desta temporada em fim de contrato a renovar com o clube. O jogador pertence ao Atlético-GO, mas atuou pelo CRB em 2023 como titular e conseguiu se sobressair no time alagoano.

Entre os contratados, é o que mais se limita aos aspectos da posição, não avançando ao ataque. Ramon joga pela esquerda, mas também pode jogar pelo outro lado, além de atuar como volante. Ele tem boa saída de bola, qualidade no embate do um contra um, também utiliza lançamentos longos e marca a jogada aérea. Agora, o time tem David Ricardo, Jonathan, Luiz Otávio e Lucas Ribeiro na posição.

MEIO

Lourenço: O meia de 26 anos atuou em 34 dos 38 jogos do time na Série B e foi peça importante na campanha do time que quase conquistou o acesso para a Série A. Atuou em 51 partidas, marcou cinco gols e deu três assistências. É um atleta com boa movimentação, tem qualidade no passe, bom aproveitamento na recuperação de bola e também pode atuar como segundo volante. Apesar do alto número de partidas, não se lesionou durante toda a temporada. É uma boa aposta do Alvinegro.

Lucas Mugni: O meia-atacante de 31 anos tem passagens pelo Flamengo (2014 e 2015) e pelo Sport (2020). Mugni ocupa bastante o campo, é rápido no passe e deve dar mais fluidez ao movimento da bola do campo Alvinegro. É um atleta que dribla, aciona as laterais e recua bem para ajudar na defesa. Atuar como segundo volante é uma alternativa. Na posição, o Ceará segue com Guilherme Castilho, que não conseguiu render em campo em 2023. Perdeu Jean Carlos, que fez bons jogos mas foi recuado como segundo volante, apesar de ser mais criador.

ATAQUE

Aylon: O atacante chega para ser titular, na falta de um jogador como referência para as pontas. Já que o time perdeu Erick, acertado com o São Paulo. Ele se destacou no Novorizontino, com 14 gols e 5 assistências em 56 jogos, sendo 52 como titular. É uma peça que pode atuar especialmente nas pontas, mas pode mudar para o meio. Aos 31 anos, o jogador está bem fisicamente e chega para ser titular do ataque alvinegro em 2024.

Negueba: O atacante de 23 anos atuou pelo Confiança e pelo Sport. Em 2023, foram 38 partidas disputadas, com sete gols marcados. É um atleta que atua pela esquerda, preferencialmente. É veloz, aposta nos cruzamentos, é driblador e pode ser um diferencial para fugir da marcação durante o ataque Alvinegro. Uma aposta que chega para o banco de Vagner Mancini. No setor, o Alvinegro ficou sem Erick, Bissoli e Nícolas, mas tem como opção Erick Pulga, que ganhou espaço na reta final.

O Alvinegro já iniciou a pré-temporada de forma remota. Comissão técnica e jogadores se reapresentam no Carlos de Alencar Pinto no dia 2 de janeiro. O primeiro desafio da equipe é o Campeonato Cearense.