Ceará acerta pré-contrato com atacante Negueba, ex-Confiança

O Ceará assinou pré-contrato com o atacante Negueba, ex-Confiança-SE. O atleta acertou a rescisão com o time sergipano após a desclassificação do clube da Série C do Brasileiro.

Na temporada de 2023, o jogador foi o grande destaque do clube, com sete gols em 34 partidas. Como o vínculo era até outubro, as partes então anteciparam o encerramento contratual.

Com 22 anos, Negueba atua pelos lados do campo e tem características de velocidade e drible. Revelado pelo São Raimundo-AM, também defendeu o Fast Clube-AM e o Sub-23 do Fortaleza.

A expectativa é de que o atacante seja utilizado no elenco do Ceará apenas em 2024. Isso porque o presidente João Paulo Silva, em coletiva nesta quarta-feira (30), ressaltou que o Vovô não anunciaria nenhuma contratação para o decorrer da Série B de 2023. Vale ressaltar que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma janela extra para a 2ª divisão nacional, em que poderiam ser inscritos jogadores da Séries C.