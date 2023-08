Ceará e outros times da Série B terão nova oportunidade para contratar atletas; veja detalhes

Após o encerramento da última janela de transferências, no dia 2 de agosto, o Ceará e os outros times da Série B terão mais uma oportunidade para contratar novos atletas. Os clubes da segunda divisão poderão se reforçar exclusivamente com jogadores oriundo das 12 equipes que forem eliminadas após o encerramento da primeira fase da Série C, no dia 26 de agosto. Os acertos devem ser feitos entre os dias 3 e 15 de setembro.

A situação só é possível graças às alterações feitas, em março, pela CBF no Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas. O intuito é proporcionar aos jogadores mais tempo em atividade, já que muitos deles encerram seus contratos com os times que defendem ao fim do campeonato.

Este novo período de contratações está disposto pelo item "D", do inciso 3, do artigo 33 do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF. Veja o trecho: