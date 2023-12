Ceará anuncia contratação do atacante Aylon para a temporada 2024

O Ceará anunciou a contratação do atacante Aylon. O jogador tem 31 anos e atuava no Grêmio Novorizontino, que disputou a Série B do Brasileirão 2023. Com a camisa da equipe paulista, na temporada 2023, ele somou 14 gols em 56 jogos.

Aylon foi um dos destaques do Novorizontino, que terminou a Série B do Brasileirão 2023 na quinta colocação, a apenas um ponto da zona de classificação para a elite do Campeonato Brasileiro. Na competição, Aylon somou sete gols e três assistências.

Natural de Esteio (RS), Aylon acumula passagens por Internacional, Paysandu, Goiás, América-MG, Chapecoense, Atlético-GO, CSA e Ituano, além do próprio Grêmio Novorizontino.

FICHA TÉCNICA | AYLON

Nome: Aylon Darwin Tavella

Posição: atacante

Nascimento: 07/04/1992 (31 anos)

Naturalidade: Esteio (RS)

Clubes: Internacional/RS, Paysandu/PA, Goiás/GO, América/MG, Chapecoense/SC, Atlético/GO, CSA/AL, Ituano/SP e Novorizontino/SP.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.