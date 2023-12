Executivo do Ceará confirma contratação de Fernando Miguel; veja tempo de contrato

O diretor de futebol do Ceará, Haroldo Martins, confirmou a contratação do goleiro Fernando Miguel pelo Vovô. A informação foi dada com exclusividade nesta terça-feira (12) em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo.

“Fernando Miguel está acertado, pré-contrato assinado. É uma contratação anterior à minha chegada. Assunto tocado pelo presidente. Ele está contratado, deve ser anunciado ao longo do dia, mas os canais oficiais vão trazer novidades também, além do Fernando Miguel. Contrato de dois anos”, disse Haroldo.

Legenda: Fernando Miguel, novo contratado pelo Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Perguntado sobre as especulações sobre divergências entre o clube e o goleiro no momento da assinatura do contrato, Haroldo negou com firmeza. “Isso não existe. Nem vale a pena falar sobre isso. Não é assim que se dá uma contratação”, disse.

Fernando Miguel tem 38 anos e vestiu a camisa do Fortaleza nas duas últimas temporadas. Em 2023, foram 27 jogos disputados com a camisa do Tricolor do Pici. O jogador também acumula passagens por clubes como Vasco, Vitória e Atlético-GO.

