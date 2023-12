Ceará anuncia contratação do meia Lucas Mugni, ex-Bahia

O Ceará anunciou nesta terça-feira (12) a contratação do meia Lucas Mugni. O jogador defendeu o Bahia nas últimas três temporadas. O jogador assinou tem um pré-contrato de um ano, com opção de renovar por mais um.

Argentino, revelado pelo Colón, Lucas Mugni está em sua terceira passagem pelo futebol brasileiro. Antes de vestir a camisa do Bahia, ele atuou por Flamengo, entre 2014 e 2015, e por Sport, na temporada 2020.

Mais um reforço para o Alvinegro! ⚫⚪



O argentino Lucas Mugni, meio-campista de 31 anos, tem pré-contrato assinado com o Time do Povo.



Seja bem-vindo e sucesso com a camisa alvinegra. 🏁



🔗 Saiba mais: https://t.co/bk5HrdektI#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/eq8PmX6ZCP — Ceará Sporting Club (@CearaSC) December 12, 2023

Na temporada 2023, com a camisa do Bahia, foram 35 jogos disputados, um gol e uma assistência. No ano anterior, porém, os números pelo Esquadrão foram mais expressivos: 42 jogos, sete gols e cinco assistências.

Passou pelo Flamengo

O meio-campista foi formado na base do Colón, equipe argentina. Depois de se destacar em seu clube formador, o meia foi negociado com o Flamengo, equipe em que jogou por duas temporadas. Depois de passagens por Newell’s Old Boys/ARG, Rayo Majadohonda/ESP, Everton/CHI, Lanús/ARG e Oriente Petrolero/BOL