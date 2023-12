Ceará anuncia contratação do goleiro Fernando Miguel, ex-Fortaleza

O Ceará anunciou nesta terça-feira (12) a contratação do goleiro Fernando Miguel, de 38 anos. O jogador defendeu o Fortaleza nas duas últimas temporadas. O diretor de futebol, Haroldo Martins, confirmou em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo, que o contrato do arqueiro com o Vovô será válido por duas temporadas.

Fernando Miguel tem 38 anos e vestiu a camisa do Fortaleza nas duas últimas temporadas. Em 2023, foram 27 jogos disputados com a camisa do Tricolor do Pici. O jogador também acumula passagens por clubes como Vasco, Vitória e Atlético-GO.

“É uma contratação anterior à minha chegada. Assunto tocado pelo presidente. Contrato de dois anos”, disse Haroldo Martins, direto de futebol do Ceará, em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, na manhã desta terça-feira (12).

FICHA TÉCNICA | FERNANDO MIGUEL

Nome: Fernando Miguel Kaufmann

Posição: Goleiro

Nascimento: 02/02/1985 (38 anos)

Naturalidade: Venâncio Aires (RS)

Clubes: Novo Hamburgo/RS, Juventude/RS, Londrina/PR, Fortaleza/CE, Vitória/BA, Atlético Guianense/GO e Vasco da Gama/RJ.