Proposta de texto para novo estatuto do Ceará é entregue; veja principais mudanças

O texto elaborado pela Comissão de Reforma do Estatuto do Ceará foi entregue à mesa diretora do Conselho Deliberativo na manhã desta quarta-feira (27). De maneira imediata, o presidente do órgão, José Barreto Filho, encaminhou o documento aos 338 conselheiros, que terão um prazo para sugerir emendas nos artigos ou novos pontos.

Os conselheiros terão um tempo para ler as mais de 60 páginas e no dia 2 de janeiro a presidência do Conselho deve comunicar os prazos para os passos seguintes até a aprovação do novo estatuto. Até duas assembleias estão previstas para que haja debate sobre o texto até que o documento tome forma final para ir à votação.

A expectativa da cúpula do conselho deliberativo é que até o início de fevereiro o novo estatuto seja aprovado e entre em vigor. O anteprojeto (como é chamado o texto inicial) foi escrito por onze conselheiros que foram designados para reformular todos os artigos. Ao todo, são 260.

Principais Mudanças

Dentre as principais mudanças do texto feito pela Comissão de Reforma estão a remuneração dos dirigentes, incluindo presidente e vices. Direito a voto nas assembleias, incluindo eleições, para sócios-torcedores com pelo menos 36 meses ininterruptos de admissão e adimplência.

O anteprojeto também prevê que as próximas eleições no Ceará já aconteçam sob as regras do novo estatuto, porém o pleito pode ocorrer em até dois turnos, com o segundo contando apenas com votação dos conselheiros.

Na parte comercial, não poderá prestar serviço ao clube nenhuma empresa que tenha vínculo com qualquer membro da diretoria executiva do Ceará, cônjuge ou parente em linha reta.