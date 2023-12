Ceará anuncia a contratação do lateral-direito Raí Ramos; veja detalhes

O Ceará anunciou nesta terça-feira (26) a contratação do lateral-direito Raí Ramos, em uma negociação de empréstimo, junto a equipe do São Paulo, até o fim de 2024. De acordo com informações do ge, o Criciúma também tinha interesse no atleta, mas o Ceará venceu a concorrência.

Raí Ramos ganhou destaque com a camisa do Ituano no início da temporada 2023, chamando a atenção do São Paulo. O Tricolor Paulista contratou o jogador, mas utilizou-o em apenas nove partidas, sendo seis delas como titular.

Ficha técnica

Nome: Raí dos Reis Ramos (Raí Ramos)

Posição: Lateral-direito

Naturalidade: Japorã/MS

Clubes: Londrina/PR, Toledo/PR, Operário/PR e Oeste/SP, Shukura (GEO), Varzim (POR), Ituano/SP e São Paulo/SP.