Ceará lucrará em caso de venda de Caio Paulista para o Palmeiras; veja quais os valores

Após saída conturbada de Caio Paulista do São Paulo e próximo de acertar com o Palmeiras, o lateral-esquerdo com passagem pela base do Ceará, deve render cerca de R$1,86 milhão aos cofres alvinegros. Isso porque, segundo o ge, o Palmeiras deve fazer uma proposta de aproximadamente 3,5 milhões de euros (R$18,6 milhões) pela compra do atleta que pertence ao Fluminense.

Desse montante, o time cearense fatura 20% do valor que for para a equipe da Tombense (detentora de 50% dos direitos do atleta). Além disso, pelo tempo que passou na base do Vovô, o clube teria um percentual de 1.03% do valor total da negociação, por ser o clube formador.

A equipe mineira deve receber cerca de R$9,3 milhões.

O acordo foi costurado com o Fluminense, que havia emprestado o atleta ao São Paulo até o dia 31 de dezembro e recebe os outros 50% do valor da compra.

Passagem pelo Ceará

A passagem pelo Vovô aconteceu entre os anos de 2014 e 2015. Apesar da posição de origem do atleta ser atacante, Caio Paulista atuou como lateral-esquerdo na equipe tricolor.