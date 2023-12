Fernando Miguel fala sobre acerto com o Ceará e destaca: 'O projeto me motivou'

O goleiro Fernando Miguel, anunciado como reforço do Ceará para a temporada 2024, revelou os motivos que o levaram a aceitar a proposta do Alvinegro de Porangabuçu. O jogador deu entrevista à rádio Terra, do Rio Grande do Sul.

“O projeto do Ceará é algo que me motivou muito, vendo tudo aquilo que vem acontecendo nos últimos anos lá, os desafios que eles têm pela frente e principalmente a forma como eles estão tentando se reconstruir, se reorganizar dentro do cenário”, disse.

Fernando Miguel Goleiro do Ceará Tinha possibilidades e opções muito mais confortáveis, do ponto de vista de cobrança, pressão, desafio dentro da Série A, lugares onde as pessoas sempre me quiseram por perto, onde eu já tenho história em alguns clubes, mas o desafio e a forma como foi construído pelo Ceará foram determinantes para aceitar o convite.

“É um clube gigante, com uma torcida imensa, que lota estádio, e isso também é algo que pesou muito e eu estou feliz e motivado e quis fazer parte desse trabalho deles de reconstrução”, completou.

Legenda: Fernando Miguel defendia o Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

Antes de fechar com o Ceará, Fernando Miguel defendeu o Fortaleza por duas temporadas. Com a camisa do Tricolor do Pici, foram 54 partidas disputadas. Na entrevista, o goleiro destacou o que levou a sair do Leão para negociar com outra equipe.

“Entendi que meu ciclo dentro do Fortaleza tinha se encerrado de maneira saudável, [...] por uma conjuntura de acontecimentos que foram se desdobrando durante esses dois anos que me fizeram ter a convicção que era o momento para colocar um ponto final”, afirmou.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.