Meia Lourenço é o primeiro reforço do Ceará para 2024

O Ceará acertou sua primeira contratação para 2024. O meio-campista Lourenço, ex-jogador do Vila Nova, chega para reforçar o Alvinegro com contrato em definitivo até o fim de 2025.

Lourenço tem 26 anos e chega sem custos ao Vozão. O anúncio oficial foi feito primeiro para os sócios-torcedores do Ceará, por meio de SMS.

Lourenço é o mais novo contratado do Vozão! O meio-campista de 26 anos é o primeiro reforço para a próxima temporada e possui contrato até o fim de 2025.

Em 2023, Lourenço fez 51 jogos, marcou 5 gols e contribuiu com 3 assistências.

"Primeiro quero agradecer ao Ceará por estar abrindo as portas da casa para mim. Espero conseguir ajudar ao máximo o clube. Estou muito feliz, focado e motivado em vestir a camisa do Ceará. Meu desejo é de ajudar e contribuir com esse empenho que a diretoria fez para me contratar. Prometo ao torcedor que não faltar garra e disposição dentro de campo, e eu espero ajudar o clube a conquistar todos os objetivos desse ano", disse o meia.