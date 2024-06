Autor do pênalti do título, Pikachu revela: ‘falei para o Vojvoda que queria fechar as cobranças’

O ala Yago Pikachu, autor da cobrança de pênalti que deu o título da Copa do Nordeste 2024 ao Fortaleza, revelou que pediu ao técnico Juan Pablo Vojvoda para fechar a série de cobranças e cobrar o pênalti decisivo contra o CRB, no Rei Pelé.

“Antes de fechar eu já falei para o Vojvoda que eu queria fechar as cobranças. Não sabia se ia chegar em mim ou não, mas a gente estava bem confiante, uma cabeça muito forte na disputa”, disse Pikachu em entrevista à Verdinha.

Não é fácil, a gente perdeu algumas disputas, mas hoje a gente conseguiu o nosso principal objetivo que é o título. Pikachu Jogador do Fortaleza

O Fortaleza é o campeão da Copa do Nordeste 2024. O Tricolor do Pici venceu o CRB nos pênaltis no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), na noite deste domingo (9), e conquistou o seu terceiro título do Nordestão.

O Leão foi derrotado pela equipe alagoana no tempo normal por 2 a 0. O resultado deixou o placar agregado empatado, já que o Fortaleza havia vencido o jogo de ida por 2 a 0. Nos pênaltis, o time de Vojvoda venceu o CRB por 5 a 4.