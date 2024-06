Vojvoda profetizou título do Fortaleza nos pênaltis

O Fortaleza se sagrou tricampeão da Copa do Nordeste neste domingo (9) ao superar o CRB nos pênaltis, no estádio Rei Pelé-AL, após perder no tempo normal. Um título que chegou com muita tensão, mas que misticamente cumpriu uma profecia do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

A penalidade era um fantasma que necessitava ser exorcizado do Pici. Antes, das últimas seis disputas, a equipe tricolor tinha vencido apenas uma. A última, inclusive, culminou com a eliminação da 3ª fase da Copa do Brasil para o Vasco da Gama. E foi nesse instante que a profecia apareceu.

“Vamos ganhar partidas nos pênaltis. Eu acredito que na partida mais importante, em uma final, esse time vai ganhar nos pênaltis”, declarou Vojvoda em uma coletiva de imprensa no dia 21 de maio.

Eis que três semanas depois, o exato roteiro acontece. Poderia ter sido mais fácil, com mais autoridade, mas foi assim que a história decidiu contar a caminhada do Nordestão para o Fortaleza. O elenco que ressignificou um atentado em busca de uma taça que merece muito ser celebrada: forjado no sangue e na dor, o elenco se eterniza pela conquista.

Ao Vojvoda, agora são cinco títulos em quatro anos. Maior técnico da história do clube, recordista em número de jogos, soma mais uma marca histórica: é o 1º treinador bicampeão pelo mesmo time.

