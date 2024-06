Fortaleza iguala Ceará e Sport em títulos na Copa do Nordeste; veja ranking de campeões

O Fortaleza é o campeão da Copa do Nordeste 2024! O Tricolor do Pici conquistou o seu terceiro título de Nordestão, empatando no ranking de campeões com o Sport e com o Ceará, que também somam três conquistas do torneio regional.

O Leão fica atrás apenas de Bahia e Vitória, que contam cada um com quatro títulos da Copa do Nordeste. Além da conquista de 2024, o Fortaleza também havia sido campeão do Nordestão nas temporadas 2019 e 2022.

VEJA RANKING DE CAMPEÕES

Bahia: 4 Vitória: 4 Fortaleza: 3 Sport: 3 Ceará: 3 Campinense: 1 Santa Cruz: 1 América-RN: 1 Sampaio Corrêa: 1

O Fortaleza foi o campeão da Copa do Nordeste 2024! O Tricolor do Pici venceu o CRB nos pênaltis no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), na noite deste domingo (9), e conquistou o seu terceiro título do Nordestão.

O Leão foi derrotado pela equipe alagoana no tempo normal por 2 a 0. O resultado deixou o placar agregado empatado, já que o Fortaleza havia vencido o jogo de ida por 2 a 0. Nos pênaltis, o time de Vojvoda venceu o CRB por 5 a 4.