Com mais um Nordestão, Vojvoda se torna o técnico mais vitorioso do Fortaleza no século XXI

Ao conquistar o tricampeonato da Copa do Nordeste com o Fortaleza na tarde deste domingo (9), Juan Pablo Vojvoda alcançou mais uma marca histórica no clube. A orelhuda foi a quinta taça conquistada pelo Leão sob a batuta do argentino, que tornou-se o técnico mais vitorioso do Tricolor no século XXI.

Até este domingo (9), Vojvoda dividia este posto com Rogério Ceni, ambos com quatro títulos, mas a segunda Copa do Nordeste conquistada pelo “mister” o colocou à frente do ex-goleiro. O atual comandante do Leão só perde em número de troféus levantados com a equipe do Pici para dois treinadores do século passado: Valdemar (Gavião) dos Santos e Moésio Gomes.

O primeiro comandou o Fortaleza entre os anos 1930 e 1940, enquanto o segundo, a quem Vojvoda ultrapassou recentemente em número de jogos oficiais disputados, esteve à frente do Tricolor entre 1960 e 1980. Valdemar Gavião e Moésio conquistaram seis títulos, cada, a maioria deles campeonatos estaduais.

Pesos diferentes

Se por um lado Vojvoda tem um título a menos que Valdemar Gavião e Moésio Gomes, por outro, os campeonatos conquistados pelo argentino podem ser considerados mais relevantes que o de seus antecessores.

Em termos de campeonatos estaduais, Valdemar tem cinco, Moésio quatro e Vojvoda apenas três, porém conquistados de forma consecutiva e o mais recente, da temporada 2023, valeu um pentacampeonato inédito para o Leão.

Gavião conta ainda com uma Copa Cidade de Natal e Moésio com um Torneio Oscar Jansen Barroso, que são competições de menor relevância. Em contrapartida, o segundo também conquistou o Norte-Nordeste da Taça Brasil de 1960, que o fez disputar a final da Taça Brasil, o Campeonato Brasileiro da época, contra o Palmeiras, ficando com o vice-campeonato. A etapa regional, no entanto, tinha o seu campeão, com direito a troféu.

Vojvoda conquistou, além de três estaduais, duas Copas do Nordeste. O argentino também levou o Tricolor a um vice-campeonato da Copa Sul-Americana, que obviamente não entra na contagem de títulos.

Confira a lista de técnicos mais vitoriosos do Fortaleza:

Valdemar dos Santos (Gavião) - 6 títulos

-Campeão Cearense: 1933, 1934, 1937, 1947 e 1949

-Copa Cidade de Natal 1946

Moésio Gomes - 6

- Campeonato Cearense: 1965, 1967, 1974 e 1982

- Zona Norte-Nordeste da Taça Brasil 1960

- Torneio Oscar Jansen Barroso 1968

Vojvoda - 5

- Campeão Cearense 2021,2022 e 2023

- Copa do Nordeste 2022 e 2024

Rogério Ceni - 4

- Campeão Cearense 2019 e 2020

- Copa do Nordeste 2019