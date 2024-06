Vojvoda exalta título do Fortaleza nos pênaltis: 'Personalidade e caráter'

O técnico Juan Pablo Vojvoda exaltou os jogadores do Fortaleza após a conquista da Copa do Nordeste nos pênaltis por 5 a 4 do estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), contra o CRB. Após a eliminação do clube na Copa do Brasil para o Vasco nos pênaltis, o treinador garantiu que a conquista nos pênaltis viria. Ele concedeu entrevista à Verdinha, para a repórter Marta Negreiros no gramado do Rei Pelé.

"Chegou o momento e ganhamos uma partida muito importante. Fizemos 5 pênaltis, com personalidade e caráter. Eu confio porque são bons, quando as coisas estão ruins, eles confiam. No momento ruim, eles querem comemorar. Muito importante".

Conquista merecida

Sobre a conquista, sofrida nas penalidades após uma derrota no tempo normal por 2 a 0, o treinador diz que a conquista em dois jogos foi merecida

"Sabíamos que fizemos as coisas bem no Castelão, merecíamos um gol a mais, mas ganhamos com sofrimento. Hoje, fizemos uma boa primeira parte, o adversário foi melhor na segunda. E tivemos personalidade durante os pênaltis. O Fortaleza é um clube grande e vamos seguir nesse caminho".

Exaltou a conquista

Logo depois, em entrevista coletiva, o treinador exaltou a conquista da Copa do Nordeste.

"É importante para historica do clube, que é grande e necessita de títulos. E a conquista da Copa do Nordeste, de uma região do Brasil que tem muita paixão pelo futebol, a taça é realmente importante para todos".

Em seguida, Vojvoda afirmou que ele permaneceu no Leão para conquistar mais títulos e conseguiu.

"Eu escolhi ficar para ganhar títulos e conquistamos a Copa do Nordeste. O Fortaleza é uma equipe grande de Nordeste e tem que demonstrar isso ganhando titulos. O clube precisa continuar crescendo, no Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana".

