Artilheiro do Fortaleza, Lucero não marca pelo clube há quatro meses

Destaque do Fortaleza desde 2023, quando foi contratado, vindo do Colo-Colo, Lucero não vive boa fase. O atacante argentino, mesmo sendo o artilheiro da equipe na temporada, está há mais de quatro meses sem balançaras redes adversárias.

O último gol do camisa 9 foi no dia dez de maio de 2025, na goleada do Leão por 5 a 0 sobre o Juventude, em duelo válido pela oitava rodada da Série A. Nesta temporada, são 11 gols e uma assistência em 42 jogos.

Artilheiro do Tricolor nas duas últimas temporadas, em 2024 (23 gols) e em 2023 (23), 'El Gato' começou a temporada atual marcando muitos tentos. Nos 11 primeiros jogos de 2025, ou seja, até a semifinal do Campeonato Cearense contra o Ferroviário, quando o argentino fez o gol da classificação para final, Lucero havia balançado seis vezes.

Desde então, o atacante de 33 anos marcou apenas um contra o Fluminense na estreia da Série A, um contra o Retrô na Copa do Brasil, um na partida contra o Colo-Colo fazendo valer a lei do ex e, por fim, dois na vitória elástica contra Juventude.

Com a seca de gols e queda de rendimento, Lucero havia perdido espaço para Deyverson e Bareiro desde quando Renato Paiva assumiu o Leão. Agora sob comando de Martín Palermo, conterrâneo, vive a expectativa de voltar a ser titular e balançar as redes adversárias.

*Sob supervisão de Crisneive Silveira