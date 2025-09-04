Fortaleza anuncia argentino Martín Palermo como novo treinador

O Fortaleza já tem novo técnico. Na noite desta quarta-feira (3), o Tricolor anunciou o acerto com o argentino Martín Palermo para substituir Renato Paiva. O contrato com o novo comandante vai até o fim de 2025 com opção de renovação até o fim da próxima temporada.

Palermo tem 51 anos e, como treinador, já passou por clubes como Godoy Cruz-ARG, Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX e Platense-ARG. Seu último trabalho foi no Olimpia-PAR, onde disputou 41 partidas, acumulando 21 vitórias, 13 empates e sete derrotas. Nesse período, além do Clausura, garantiu a terceira colocação no Apertura e ainda alcançou as quartas de final da Copa do Paraguai.

Veja também Jogada 'Estamos avaliando a cada dia', diz Ancelotti sobre Neymar na Seleção Brasileira Jogada Time de futsal do Ideal Clube celebra histórico tetracampeonato juvenil da década de 1980 Jogada Com troca de goleiros, Ceará avança para final da Copa do Nordeste sub-20 com herói improvável

Martín Palermo é esperado no Centro de Excelência Alcides Santos já nos próximos dias e vai estrear contra o Vitória, no dia 13 de setembro, pela 23ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.

Com o novo comandante, chegam os auxiliares Diego Cagna e Cristian Damian Leyes, os preparadores físicos Gaston Mendonza e Esteban Herrera, e o analista Renato Cornejo.

"Buscamos um treinador que tivesse impacto no vestiário, um profissional respeitado, que vem crescendo na carreira. Palermo entendeu o momento do Fortaleza, o desafio que temos da necessidade de um time que duele a cada bola, que se defenda muito bem, que possa ganhar jogos e somar pontos, nos tirando da atual situação", disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC SAF.