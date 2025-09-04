Fortaleza anuncia argentino Martín Palermo como novo treinador
Palermo tem 51 anos e, como treinador, já passou por clubes como Godoy Cruz-ARG, Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX e Platense-ARG
O Fortaleza já tem novo técnico. Na noite desta quarta-feira (3), o Tricolor anunciou o acerto com o argentino Martín Palermo para substituir Renato Paiva. O contrato com o novo comandante vai até o fim de 2025 com opção de renovação até o fim da próxima temporada.
Palermo tem 51 anos e, como treinador, já passou por clubes como Godoy Cruz-ARG, Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX e Platense-ARG. Seu último trabalho foi no Olimpia-PAR, onde disputou 41 partidas, acumulando 21 vitórias, 13 empates e sete derrotas. Nesse período, além do Clausura, garantiu a terceira colocação no Apertura e ainda alcançou as quartas de final da Copa do Paraguai.
Veja também
Martín Palermo é esperado no Centro de Excelência Alcides Santos já nos próximos dias e vai estrear contra o Vitória, no dia 13 de setembro, pela 23ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.
Com o novo comandante, chegam os auxiliares Diego Cagna e Cristian Damian Leyes, os preparadores físicos Gaston Mendonza e Esteban Herrera, e o analista Renato Cornejo.
"Buscamos um treinador que tivesse impacto no vestiário, um profissional respeitado, que vem crescendo na carreira. Palermo entendeu o momento do Fortaleza, o desafio que temos da necessidade de um time que duele a cada bola, que se defenda muito bem, que possa ganhar jogos e somar pontos, nos tirando da atual situação", disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC SAF.