Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza anuncia argentino Martín Palermo como novo treinador

Palermo tem 51 anos e, como treinador, já passou por clubes como Godoy Cruz-ARG, Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX e Platense-ARG

Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 00:05)
Jogada
Legenda: Martín Palermo é esperado no Centro de Excelência Alcides Santos já nos próximos dias e vai estrear contra o Vitória
Foto: Foto por FERNANDO CARTAGENA / AFP

O Fortaleza já tem novo técnico. Na noite desta quarta-feira (3), o Tricolor anunciou o acerto com o argentino Martín Palermo para substituir Renato Paiva. O contrato com o novo comandante vai até o fim de 2025 com opção de renovação até o fim da próxima temporada.

Palermo tem 51 anos e, como treinador, já passou por clubes como Godoy Cruz-ARG, Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX e Platense-ARG. Seu último trabalho foi no Olimpia-PAR, onde disputou 41 partidas, acumulando 21 vitórias, 13 empates e sete derrotas. Nesse período, além do Clausura, garantiu a terceira colocação no Apertura e ainda alcançou as quartas de final da Copa do Paraguai.

Veja também

teaser image
Jogada

'Estamos avaliando a cada dia', diz Ancelotti sobre Neymar na Seleção Brasileira

teaser image
Jogada

Time de futsal do Ideal Clube celebra histórico tetracampeonato juvenil da década de 1980

teaser image
Jogada

Com troca de goleiros, Ceará avança para final da Copa do Nordeste sub-20 com herói improvável

Martín Palermo é esperado no Centro de Excelência Alcides Santos já nos próximos dias e vai estrear contra o Vitória, no dia 13 de setembro, pela 23ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.

Com o novo comandante, chegam os auxiliares Diego Cagna e Cristian Damian Leyes, os preparadores físicos Gaston Mendonza e Esteban Herrera, e o analista Renato Cornejo.

"Buscamos um treinador que tivesse impacto no vestiário, um profissional respeitado, que vem crescendo na carreira. Palermo entendeu o momento do Fortaleza, o desafio que temos da necessidade de um time que duele a cada bola, que se defenda muito bem, que possa ganhar jogos e somar pontos, nos tirando da atual situação", disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC SAF.

Assuntos Relacionados
Técnico Martín Palermo

Jogada

Acerto entre Fortaleza e Palermo foi feito em apenas 12 horas e elenco pesou para o sim

Técnico argentino avaliou bem o plantel do Tricolor e clube acredita em impacto junto aos jogadores

Brenno Rebouças Há 1 hora
Fortaleza anuncia argentino Martín Palermo como novo treinador

Jogada

Fortaleza anuncia argentino Martín Palermo como novo treinador

Palermo tem 51 anos e, como treinador, já passou por clubes como Godoy Cruz-ARG, Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX e Platense-ARG

André Almeida Há 1 hora

Jogada

'Estamos avaliando a cada dia', diz Ancelotti sobre Neymar na Seleção Brasileira

Treinador não convocou o atacante do Santos para os jogos contra Chile, no dia 4 e Bolívia no dia 9 pelas Eliminatórias

AFP Há 2 horas

Jogada

Time de futsal do Ideal Clube celebra histórico tetracampeonato juvenil da década de 1980

Ao todo, 40 atletas foram homenageados

Crisneive Silveira 03 de Setembro de 2025
Foto de Com troca de goleiros, Ceará avança para final da Copa do Nordeste sub-20 com herói improvável

Jogada

Com troca de goleiros, Ceará avança para final da Copa do Nordeste sub-20 com herói improvável

Vencendo o Fortaleza nos pênaltis, Vovô vai em busca de título inédito da competição

Ian Laurindo* 03 de Setembro de 2025

Jogada

Ceará vence Fortaleza nos pênaltis e garante vaga na final da Copa do Nordeste Sub-20

Vozão enfrentará Bahia ou Vitória na decisão

Vladimir Marques 03 de Setembro de 2025