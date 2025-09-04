Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Campeão no Paraguai e mais: os números de Martín Palermo, novo técnico do Fortaleza

Argentino de 51 anos foi anunciado na última quarta-feira (4)

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 07:42)
Jogada
Legenda: Martín Palermo foi campeão pelo Olimpia no Paraguai
Foto: Daniel Duarte / AFP

O treinador argentino Martín Palermo foi anunciado como o novo técnico do Fortaleza. Aos 51 anos, o ex-jogador tem pouco mais de dez anos de carreira como treinador e terá agora a sua primeira experiência comandando uma equipe do futebol brasileiro.

A carreira de Palermo como técnico começou em 2013, quando ele assumiu o Godoy Cruz, da Argentina. Ele permaneceu no clube até 2024, totalizando 39 partidas e 13 vitórias. Em seguida, foi para o Arsenal de Sarandí, entre 2014 e 2015, com 36 jogos e dez vitórias.

Após uma pausa na carreira de treinador, Palermo voltou a atuar como técnico na temporada 2017, no futebol chileno. Ele assumiu a Unión Española, entre 2017 e 2018, totalizando 88 partidas e 36 vitórias, em seu até então maior trabalho da carreira.

Técnico Martín Palermo
Legenda: A diretoria do Tricolor já acompanhava o trabalho do argentino há algum tempo e a decisão de entrar em contato com ele foi no intuito de causar impacto junto ao elenco
Foto: PEDRO PARDO / AFP

Em seguida, Palermo teve uma experiência no México, onde assumiu o comando técnico do Pachuca, entre as temporadas 2018/19 e 2019/20. Foram apenas 38 partidas pelo clube mexicano, conquistando 15 vitórias.

Depois de deixar o México, Palermo retornou para o Chile, onde dirigiu o Curicó Unido, em uma passagem curta e apagada. Foram apenas 27 partidas, entre 2020 e 2021, tendo somado apenas quatro vitórias, com um baixo aproveitamento.

Em 2021, Martín Palermo voltou ao futebol argentino. Inicialmente, assumiu o Aldosivi, entre 2021 e 2022. Foram 30 partidas e 12 vitórias pela equipe. Depois, assumiu o Platense, na temporada 2023, com 46 partidas e 15 vitórias.

Fortaleza anuncia argentino Martín Palermo como novo treinador
Legenda: Martín Palermo é esperado no Centro de Excelência Alcides Santos já nos próximos dias e vai estrear contra o Vitória
Foto: Foto por FERNANDO CARTAGENA / AFP

O trabalho mais recente de Palermo como treinador foi também o mais destacado, já que lhe rendeu o único título na função. Foi no Olimpia, do Paraguai. Contratado em 2024, ele totalizou 58 partidas e 27 vitórias, além do título do Clausura do Paraguai.

  • Godoy Cruz/ARG: 39 partidas e 13 vitórias
  • Arsenal de Sarandí/ARG: 36 jogos e dez vitórias
  • Unión Española/CHI: 88 partidas e 36 vitórias
  • Pachuca/MEX: 38 partidas e 15 vitórias
  • Curicó Unido/CHI: 27 partidas e quatro vitórias
  • Aldosivi/ARG: 30 partidas e 12 vitórias
  • Platense/ARG: 46 partidas e 15 vitórias
  • Olimpia/PAR: 58 partidas e 27 vitórias
