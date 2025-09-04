Campeão no Paraguai e mais: os números de Martín Palermo, novo técnico do Fortaleza

O treinador argentino Martín Palermo foi anunciado como o novo técnico do Fortaleza. Aos 51 anos, o ex-jogador tem pouco mais de dez anos de carreira como treinador e terá agora a sua primeira experiência comandando uma equipe do futebol brasileiro.

A carreira de Palermo como técnico começou em 2013, quando ele assumiu o Godoy Cruz, da Argentina. Ele permaneceu no clube até 2024, totalizando 39 partidas e 13 vitórias. Em seguida, foi para o Arsenal de Sarandí, entre 2014 e 2015, com 36 jogos e dez vitórias.

Após uma pausa na carreira de treinador, Palermo voltou a atuar como técnico na temporada 2017, no futebol chileno. Ele assumiu a Unión Española, entre 2017 e 2018, totalizando 88 partidas e 36 vitórias, em seu até então maior trabalho da carreira.

Legenda: A diretoria do Tricolor já acompanhava o trabalho do argentino há algum tempo e a decisão de entrar em contato com ele foi no intuito de causar impacto junto ao elenco Foto: PEDRO PARDO / AFP

Em seguida, Palermo teve uma experiência no México, onde assumiu o comando técnico do Pachuca, entre as temporadas 2018/19 e 2019/20. Foram apenas 38 partidas pelo clube mexicano, conquistando 15 vitórias.

Depois de deixar o México, Palermo retornou para o Chile, onde dirigiu o Curicó Unido, em uma passagem curta e apagada. Foram apenas 27 partidas, entre 2020 e 2021, tendo somado apenas quatro vitórias, com um baixo aproveitamento.

Em 2021, Martín Palermo voltou ao futebol argentino. Inicialmente, assumiu o Aldosivi, entre 2021 e 2022. Foram 30 partidas e 12 vitórias pela equipe. Depois, assumiu o Platense, na temporada 2023, com 46 partidas e 15 vitórias.

Legenda: Martín Palermo é esperado no Centro de Excelência Alcides Santos já nos próximos dias e vai estrear contra o Vitória Foto: Foto por FERNANDO CARTAGENA / AFP

O trabalho mais recente de Palermo como treinador foi também o mais destacado, já que lhe rendeu o único título na função. Foi no Olimpia, do Paraguai. Contratado em 2024, ele totalizou 58 partidas e 27 vitórias, além do título do Clausura do Paraguai.