Acerto entre Fortaleza e Palermo foi feito em apenas 12 horas e elenco pesou para o sim

A negociação entre Fortaleza e Martin Palermo para que o argentino se tornasse o novo técnico do clube durou menos de 24 horas. O ex-atacante do Boca foi procurado pela diretoria tricolor por volta do meio-dia da quarta-feira (4) e às 23h30 era anunciado como novo comandante do Leão.

No intervalo de quase doze horas houve reunião online com o argentino e reunião entre os dirigentes do Fortaleza, que definiu a contratação de Palermo. Os termos do contrato, que será apenas até o fim de 2025, mas com opção de renovação para a temporada 2026, não foram empecilho para que as duas partes fechassem o negócio.

O elenco do Fortaleza foi um dos pontos que pesou na decisão de Palermo. Com muitos argentinos e outras peças conhecidas no futebol sul-americano, o plantel do Leão convenceu o treinador.

A diretoria do Tricolor já acompanhava o trabalho do argentino há algum tempo e a decisão de entrar em contato com ele foi no intuito de causar impacto junto ao elenco. Entende-se que o Palermo pode tirar do atual elenco algo que outros nomes mais rodados no futebol brasileiro não conseguiriam.

Palermo deve chegar ao Pici na próxima sexta-feira (6) para dar inícios aos trabalhos. Até lá, o CIFEC deve municiar o treinador com informações sobre os jogadores para que ele chegue ambientado ao clube.