Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Acerto entre Fortaleza e Palermo foi feito em apenas 12 horas e elenco pesou para o sim

Técnico argentino avaliou bem o plantel do Tricolor e clube acredita em impacto junto aos jogadores

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 00:19)
Jogada
Legenda: A diretoria do Tricolor já acompanhava o trabalho do argentino há algum tempo e a decisão de entrar em contato com ele foi no intuito de causar impacto junto ao elenco
Foto: PEDRO PARDO / AFP

A negociação entre Fortaleza e Martin Palermo para que o argentino se tornasse o novo técnico do clube durou menos de 24 horas. O ex-atacante do Boca foi procurado pela diretoria tricolor por volta do meio-dia da quarta-feira (4) e às 23h30 era anunciado como novo comandante do Leão.

No intervalo de quase doze horas houve reunião online com o argentino e reunião entre os dirigentes do Fortaleza, que definiu a contratação de Palermo. Os termos do contrato, que será apenas até o fim de 2025, mas com opção de renovação para a temporada 2026, não foram empecilho para que as duas partes fechassem o negócio.

O elenco do Fortaleza foi um dos pontos que pesou na decisão de Palermo. Com muitos argentinos e outras peças conhecidas no futebol sul-americano, o plantel do Leão convenceu o treinador.

Veja também

teaser image
Jogada

Fortaleza anuncia argentino Martín Palermo como novo treinador

teaser image
Jogada

Fortaleza acelera busca por técnico e quer acerto até quinta (4); veja bastidores

teaser image
Jogada

Especulado no Fortaleza, Jair Ventura despista: ‘nunca falei sobre possíveis negociações’

A diretoria do Tricolor já acompanhava o trabalho do argentino há algum tempo e a decisão de entrar em contato com ele foi no intuito de causar impacto junto ao elenco. Entende-se que o Palermo pode tirar do atual elenco algo que outros nomes mais rodados no futebol brasileiro não conseguiriam.

Palermo deve chegar ao Pici na próxima sexta-feira (6) para dar inícios aos trabalhos. Até lá, o CIFEC deve municiar o treinador com informações sobre os jogadores para que ele chegue ambientado ao clube.

Assuntos Relacionados
Técnico Martín Palermo

Jogada

Acerto entre Fortaleza e Palermo foi feito em apenas 12 horas e elenco pesou para o sim

Técnico argentino avaliou bem o plantel do Tricolor e clube acredita em impacto junto aos jogadores

Brenno Rebouças Há 1 hora
Fortaleza anuncia argentino Martín Palermo como novo treinador

Jogada

Fortaleza anuncia argentino Martín Palermo como novo treinador

Palermo tem 51 anos e, como treinador, já passou por clubes como Godoy Cruz-ARG, Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX e Platense-ARG

André Almeida Há 1 hora

Jogada

'Estamos avaliando a cada dia', diz Ancelotti sobre Neymar na Seleção Brasileira

Treinador não convocou o atacante do Santos para os jogos contra Chile, no dia 4 e Bolívia no dia 9 pelas Eliminatórias

AFP Há 2 horas

Jogada

Time de futsal do Ideal Clube celebra histórico tetracampeonato juvenil da década de 1980

Ao todo, 40 atletas foram homenageados

Crisneive Silveira 03 de Setembro de 2025
Foto de Com troca de goleiros, Ceará avança para final da Copa do Nordeste sub-20 com herói improvável

Jogada

Com troca de goleiros, Ceará avança para final da Copa do Nordeste sub-20 com herói improvável

Vencendo o Fortaleza nos pênaltis, Vovô vai em busca de título inédito da competição

Ian Laurindo* 03 de Setembro de 2025

Jogada

Ceará vence Fortaleza nos pênaltis e garante vaga na final da Copa do Nordeste Sub-20

Vozão enfrentará Bahia ou Vitória na decisão

Vladimir Marques 03 de Setembro de 2025