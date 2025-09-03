Diário do Nordeste
Fortaleza acelera busca por técnico e quer acerto até quinta (4); veja bastidores

Dois nomes despontam como os favoritos para assumir o cargo no Leão

Escrito por
Fernanda Alves e Daniel Farias producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:37)
Jogada
Legenda: Jair Ventura, do Avaí, e Eduardo Baptista, do Criciúma, são os mais cotados para o cargo de técnico do Fortaleza
Foto: Fabiano Rateke/Avaí F.C. + Celso da Luz | CEC

O Fortaleza tem pressa para fechar a contratação de seu novo treinador. O Diário do Nordeste apurou que o clube deve decidir até esta quinta-feira (4) sobre o novo técnico, que chegará para substituir Renato Paiva, demitido na última terça-feira (2).

Os nomes de Jair Ventura e Eduardo Baptista ganham força nos bastidores, com os dois sendo os principais alvos do Leão do Pici no mercado. Outra possibilidade é Ramón Díaz, que foi consultado, mas ainda não deu uma resposta ao Fortaleza.

Legenda: Ramón Díaz, Eduardo Baptista e Jair Ventura estão cotados para assumir o Fortaleza
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians, Fernando Alves/Juventude e Fabiano Rateke/Avaí

Jair Ventura atualmente comanda o Avaí, que está na 12ª posição da Série B. Perguntado sobre uma eventual saída do time catarinense, Ventura afirmou que não comentará sobre nenhuma negociação e classificou a situação atual do Avaí como “muito díficil”.

Eduardo Baptista está no Criciúma, que vive um bom momento na Série B, ocupando a quarta colocação. O treinador foi contactado e está em dúvida, e quer esperar até o jogo de domingo, contra a Chapecoense, para dar uma resposta.

