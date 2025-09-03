Fortaleza acelera busca por técnico e quer acerto até quinta (4); veja bastidores
Dois nomes despontam como os favoritos para assumir o cargo no Leão
O Fortaleza tem pressa para fechar a contratação de seu novo treinador. O Diário do Nordeste apurou que o clube deve decidir até esta quinta-feira (4) sobre o novo técnico, que chegará para substituir Renato Paiva, demitido na última terça-feira (2).
Os nomes de Jair Ventura e Eduardo Baptista ganham força nos bastidores, com os dois sendo os principais alvos do Leão do Pici no mercado. Outra possibilidade é Ramón Díaz, que foi consultado, mas ainda não deu uma resposta ao Fortaleza.
Jair Ventura atualmente comanda o Avaí, que está na 12ª posição da Série B. Perguntado sobre uma eventual saída do time catarinense, Ventura afirmou que não comentará sobre nenhuma negociação e classificou a situação atual do Avaí como “muito díficil”.
Eduardo Baptista está no Criciúma, que vive um bom momento na Série B, ocupando a quarta colocação. O treinador foi contactado e está em dúvida, e quer esperar até o jogo de domingo, contra a Chapecoense, para dar uma resposta.