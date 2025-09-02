Ramón Díaz, Eduardo Baptista e Jair Ventura: veja perfil dos possíveis técnicos do Fortaleza

Após demitir o técnico Renato Paiva, o Fortaleza segue a busca por um novo comandante do time. Entre os nomes cotados, estão Ramón Díaz, Eduardo Baptista e Jair Ventura. Os três têm perfis com viés defensivo. O Tricolor do Pici está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e briga para manter-se na elite do futebol nacional.

Ramon Díaz

Ramon Díaz foi sondado pelo Fortaleza pela segunda vez, mas não deu resposta. Em 2025, ele comandou o Olimpia. É um técnico argentino conhecido pela abordagem pragmática e foco na disciplina tática. Com uma carreira marcada por equipes que valorizam organização defensiva e transições rápidas, Diaz costuma priorizar a solidez atrás e a construção de jogadas a partir de uma defesa bem posicionada. A filosofia dele tende a equilibrar eficiência defensiva com aproveitamento de oportunidades em momentos certeiros, buscando resultados consistentes mesmo quando o elenco não é de ponta. Além disso, costuma trabalhar bem com jogadores jovens, dando a eles oportunidades de desenvolvimento dentro de um sistema claro.

Passagens por: Olimpia, Corinthians, Vasco, Al-Hilal, Al-Nasr, Botafogo, Libertad, Pyramids FC, Al Ittihad FC, Paraguai, River Plate, Independiente, San Lorenzo e Oxford United.

Eduardo Baptista

Eduardo Baptista ainda não comentou sobre o tema. E o Criciúma deve fazer proposta de renovação para o treinador. O técnico traz experiência acumulada em clubes brasileiros, com ênfase em intensidade física, marcação de alta pressão e transições rápidas. Ele costuma montar times que acabam sendo compactos no meio-campo, buscando recuperar a bola próximo da área adversária e explorar contra-ataques velozes. O profissional valoriza a adaptação de esquemas conforme o rival e o momento da temporada, podendo alternar entre sistemas mais conservadores e opções mais ofensivas dependendo do elenco disponível e das necessidades do clube.

Passagens por: Criciúma, Novorizontino, Atlético-GO, Juventude, Mirassol, Remo, CSA, Vila Nova, Sport, Coritiba, Ponte Preta, Athlético-PR, Palmeiras, Ponte Preta e Fluminense.

Jair Ventura

Jair Ventura, que está no Avaí, ainda não respondeu. Ele é conhecido pela abordagem dinâmica, com foco na intensidade coletiva e na mobilidade dos jogadores. Seus times costumam buscar pressão alta em diversos momentos do jogo, com transições rápidas e uma ida constante ao ataque pelos lados do campo. Ele tende a trabalhar com esquemas flexíveis, que podem variar entre 4-3-3 e 4-2-3-1, ajustando as funções dos pontas e meias para criar superioridade numérica em zonas-chave. Valoriza preparação física e leitura de jogo, buscando resultados através de um futebol proativo e de alta intensidade.

Passagens por: Avaí, Goiás, Juventude, Atlético-GO, Chapecoense, Sport, Corinthians, CSA, Santos e Botafogo.