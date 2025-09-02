Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ramón Díaz, Eduardo Baptista e Jair Ventura: veja perfil dos possíveis técnicos do Fortaleza

Leão está em busca de técnico após a demissão de Renato Paiva

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 22:29)
Jogada
Legenda: Ramón Díaz, Eduardo Baptista e Jair Ventura estão cotados para assumir o Fortaleza
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians, Fernando Alves/Juventude e Fabiano Rateke/Avaí

Após demitir o técnico Renato Paiva, o Fortaleza segue a busca por um novo comandante do time. Entre os nomes cotados, estão Ramón Díaz, Eduardo Baptista e Jair Ventura. Os três têm perfis com viés defensivo. O Tricolor do Pici está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e briga para manter-se na elite do futebol nacional.

Ramon Díaz

Ramon Díaz foi sondado pelo Fortaleza pela segunda vez, mas não deu resposta. Em 2025, ele comandou o Olimpia. É um técnico argentino conhecido pela abordagem pragmática e foco na disciplina tática. Com uma carreira marcada por equipes que valorizam organização defensiva e transições rápidas, Diaz costuma priorizar a solidez atrás e a construção de jogadas a partir de uma defesa bem posicionada. A filosofia dele tende a equilibrar eficiência defensiva com aproveitamento de oportunidades em momentos certeiros, buscando resultados consistentes mesmo quando o elenco não é de ponta. Além disso, costuma trabalhar bem com jogadores jovens, dando a eles oportunidades de desenvolvimento dentro de um sistema claro.

Passagens por: Olimpia, Corinthians, Vasco, Al-Hilal, Al-Nasr, Botafogo, Libertad, Pyramids FC, Al Ittihad FC, Paraguai, River Plate, Independiente, San Lorenzo e Oxford United.

Eduardo Baptista 

Eduardo Baptista ainda não comentou sobre o tema. E o Criciúma deve fazer proposta de renovação para o treinador. O técnico traz experiência acumulada em clubes brasileiros, com ênfase em intensidade física, marcação de alta pressão e transições rápidas. Ele costuma montar times que acabam sendo compactos no meio-campo, buscando recuperar a bola próximo da área adversária e explorar contra-ataques velozes. O profissional valoriza a adaptação de esquemas conforme o rival e o momento da temporada, podendo alternar entre sistemas mais conservadores e opções mais ofensivas dependendo do elenco disponível e das necessidades do clube.

Passagens por: Criciúma, Novorizontino, Atlético-GO, Juventude, Mirassol, Remo, CSA, Vila Nova, Sport, Coritiba, Ponte Preta, Athlético-PR, Palmeiras, Ponte Preta e Fluminense.

Jair Ventura

Jair Ventura, que está no Avaí, ainda não respondeu. Ele é conhecido pela abordagem dinâmica, com foco na intensidade coletiva e na mobilidade dos jogadores. Seus times costumam buscar pressão alta em diversos momentos do jogo, com transições rápidas e uma ida constante ao ataque pelos lados do campo. Ele tende a trabalhar com esquemas flexíveis, que podem variar entre 4-3-3 e 4-2-3-1, ajustando as funções dos pontas e meias para criar superioridade numérica em zonas-chave. Valoriza preparação física e leitura de jogo, buscando resultados através de um futebol proativo e de alta intensidade.

Passagens por: Avaí, Goiás, Juventude, Atlético-GO, Chapecoense, Sport, Corinthians, CSA, Santos e Botafogo.

Veja também

teaser image
Jogada

Com a queda de Paiva, Fortaleza terá três treinadores na mesma temporada após 5 anos

teaser image
Jogada

Entenda os bastidores da demissão de Renato Paiva no Fortaleza; veja vídeo

teaser image
Alexandre Mota

Saída de Renato Paiva é última aposta do Fortaleza: veja perfis do novo técnico

 
Assuntos Relacionados

Jogada

Ramón Díaz, Eduardo Baptista e Jair Ventura: veja perfil dos possíveis técnicos do Fortaleza

Leão está em busca de técnico após a demissão de Renato Paiva

Redação Há 1 hora

Jogada

Moisés deve retomar atividades com o restante do elenco do Fortaleza na quinta-feira

Jogador está lesionado desde o dia 13 de abril

Brenno Rebouças e Crisneive Silveira Há 2 horas

Jogada

Lucca celebra retorno ao Ceará e vive expectativa por estreia: 'Estou muito animado'

Jogador de 22 anos chegou nesta janela de transferências

Crisneive Silveira 02 de Setembro de 2025
Foto de Renato Paiva

Jogada

Entenda os bastidores da demissão de Renato Paiva no Fortaleza; veja vídeo

Diretoria Tricolor optou pela saída do treinador português

Ian Laurindo* 02 de Setembro de 2025

Jogada

Com a queda de Paiva, Fortaleza terá três treinadores na mesma temporada após 5 anos

Última vez que o Leão teve três técnicos no mesmo ano foi em 2020

Vladimir Marques 02 de Setembro de 2025
jogador

Jogada

Zagueiro Marcelo Benevenuto está regularizado pelo Fortaleza

Jogador de 29 anos estava emprestado ao Criciúma

Crisneive Silveira 02 de Setembro de 2025