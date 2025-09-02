Com a queda de Paiva, Fortaleza terá três treinadores na mesma temporada após 5 anos
Última vez que o Leão teve três técnicos no mesmo ano foi em 2020
Depois da estabilidade com Vojvoda como treinador, que durou 5 anos (2021-2025) em uma das 'Eras' mais vitoriosas da história do clube, o Fortaleza voltará a ter três treinadores em uma temporada.
A temporada de 2025, turbulenta e de resultados ruins, começou com Vojvoda, que foi demitido para a chegada de Renato Paiva, e após a demissão do português, o 3º técnico da temporada chegará para a sequência da Série A. O novo treinador terá 17 partidas para salvar o Leão do rebaixamento.
Veja também
A última vez que isso aconteceu foi em 2020, também em um ano de Série A do Brasileiro: Rogério Ceni começou a temporada fez 42 jogos, mas aceitou proposta do Flamengo, com o Leão contratou Marcelo Chamusca, que caiu após 9 jogos, com Enderson Moreira encerrando aquela Série A treinando 10 partidas.
Nos últimos 10 anos, em quatro temporadas, o Tricolor de Aço teve pelo menos 3 treinadores na temporada. Veja histórico:
2025 (Série A): três treinadores
Vojvoda, Renato Paiva e ???
2021-2025 (Série A): um treinador
Vojvoda
2020 (Série A): três treinadores
Rogério Ceni, Marcelo Chamusca e Enderson Moreira
2019 (Série A): dois treinadores
Rogério Ceni e Zé Ricardo
2018 (Série B): um treinador
Rogério Ceni
2017 (Série C): 4 treinadores
Hemerson Maria, Marquinhos Santos, Paulo Bonamigo e Antônio Carlos Zago
2016 (Série C): 3 treinadores
Hemerson Maria, Flávio Araújo e Marquinhos Santos