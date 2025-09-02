Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Com a queda de Paiva, Fortaleza terá três treinadores na mesma temporada após 5 anos

Última vez que o Leão teve três técnicos no mesmo ano foi em 2020

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:15)
Jogada
Legenda: Renato Paiva foi demitido do Fortaleza nesta terça-feira (3)
Foto: KID JUNIOR / SVM

Depois da estabilidade com Vojvoda como treinador, que durou 5 anos (2021-2025) em uma das 'Eras' mais vitoriosas da história do clube, o Fortaleza voltará a ter três treinadores em uma temporada.

A temporada de 2025, turbulenta e de resultados ruins, começou com Vojvoda, que foi demitido para a chegada de Renato Paiva, e após a demissão do português, o 3º técnico da temporada chegará para a sequência da Série A. O novo treinador terá 17 partidas para salvar o Leão do rebaixamento.

A última vez que isso aconteceu foi em 2020, também em um ano de Série A do Brasileiro:  Rogério Ceni começou a temporada fez 42 jogos, mas aceitou proposta do Flamengo, com o Leão contratou Marcelo Chamusca, que caiu após 9 jogos, com Enderson Moreira encerrando aquela Série A treinando 10 partidas.

Nos últimos 10 anos, em quatro temporadas, o Tricolor de Aço teve pelo menos 3 treinadores na temporada. Veja histórico:

2025 (Série A): três treinadores

Vojvoda, Renato Paiva e ???

2021-2025 (Série A): um treinador

Vojvoda

2020 (Série A): três treinadores

Rogério Ceni, Marcelo Chamusca e Enderson Moreira

2019 (Série A): dois treinadores

Rogério Ceni e Zé Ricardo

2018 (Série B): um treinador

Rogério Ceni

2017 (Série C): 4 treinadores

Hemerson Maria, Marquinhos Santos, Paulo Bonamigo e Antônio Carlos Zago

2016 (Série C): 3 treinadores

Hemerson Maria, Flávio Araújo e Marquinhos Santos

