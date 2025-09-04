Entenda motivos do Fortaleza para apostar em Martín Palermo como novo treinador

A vida requer coragem. A máxima é verdadeira, principalmente em estágios de crise. Diante do caos, o Fortaleza Esporte Clube fugiu do óbvio na escolha do novo treinador. De nomes especulados como Jair Ventura e Eduardo Baptista, a solução encontrada veio do estrangeiro e tem peso gigantesco no vestiário: Martín Palermo, argentino e ídolo do Boca Juniors-ARG.

O profissional assinou contrato até o fim do ano para substituir o português Renato Paiva. O último trabalho foi pelo Olímpia-PAR, sendo campeão paraguaio durante a temporada de 2024. No geral, foram 21 vitórias, 13 empates e sete derrotas.

No cenário atual, em busca de um milagre, não há garantia nenhuma de sucesso, e o treinador não tem uma experiência no futebol brasileiro, o que pode ser um entrave. No entanto, é fato que a diretoria tricolor pensou “fora da caixa” mais uma vez, uma marca dos momentos de maior sucesso. Além disso, acredita no impacto imediato nos atletas e em uma melhor recepção também dos torcedores.

Trabalhos de Palermo como treinador

Godoy Cruz (Argentina | 2012-2013) | 44 jogos - 16V - 15E - 13D

Arsenal de Sarandí (Argentina | 2014-2015) | 39 jogos - 11V - 12E - 16D

Unión Española (Chile | 2015-2018) | 82 jogos - 35V - 25E - 22D

Pachuca (México | 2019) | 41 jogos - 16V - 12E - 13D

Curicó Unido (Chile | 2020-2021) | 26 jogos - 4V - 7E - 15D

Aldosivi (Argentina | 2021-2022) | 27 jogos - 13V - 4E - 10D

Platense (Argentina | 2023) | 46 jogos - 17V - 12E - 17D

Olimpia (Argentina | 2024-2025) | 54 jogos - 25V - 17E - 12D

Palermo é extremamente respeitado no cenário internacional pela carreira de jogador e ainda tem bagagem de diferentes ligas e clubes como técnico, acumulando experiência também no Godoy Cruz-ARG, Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX e na Platense-ARG, onde já vivenciou momentos similares de alavancar equipes modestas na tabela de classificação. Na negociação, compreendeu as necessidades da equipe e projetou montar um time "de estilo mais aguerrido, brigador, com defesa sólida", que é justamente o perfil desejado pelo departamento de futebol leonino.

Por isso, a aposta renova o espírito e o ânimo de um Fortaleza que caminhava para opções que não apresentavam nenhuma projeção de melhoria. Agora, mesmo com menos informações, há voto de confiança pelo peso e pela ousadia da última cartada.

Assim, o pacto com a arquibancada então é reescrito. E a melhor resposta junto ao torcedor precisa ser no próximo sábado (13), quando o Fortaleza recebe o Vitória-BA, às 16h, no Castelão, pela Série A - o que pode ser o 1º passo em busca do milagre.

Negociação rápida

A diretoria do Fortaleza avaliou diversos nomes do mercado, mas preferiu apostar em um perfil de maior impacto anímico junto aos atletas, que chegasse com respaldo do elenco para a missão da permanência, que é extremamente difícil. O alto número de estrangeiros também foi um fator determinante na análise do plantel por parte do staff de Palermo para aceitar o desafio, visto o conhecimento dos nomes pelo treinador.

A negociação foi conduzida pelo CEO Marcelo Paz ao longo da tarde desta quarta (3). Amigo de Juan Pablo Vojvoda, Palermo também tinha referências da equipe pelo ex-treinador e acompanhava o Fortaleza, o que facilitou no avanço das tratativas.

Assim, inicia o trabalho com os auxiliares Diego Cagna e Cristian Damian Leyes, os preparadores físicos Gaston Mendonza e Esteban Herrera, e o analista Renato Cornejo. A expectativa é de que possa desembarcar no Brasil na sexta (5) para começar as atividades.