Especulado no Fortaleza, Jair Ventura despista: ‘nunca falei sobre possíveis negociações’

O profissional de 46 anos está no comando do Avaí, da Série B

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:52)
Jogada
Legenda: Jair Ventura é o atual comandante do Avaí, na Série B do Brasileiro
Foto: Fabiano Rateke / Avaí

Um dos nomes especulados para assumir o comando do Fortaleza, Jair Ventura, hoje no Avaí, despistou sobre uma negociação com o clube cearense. O profissional de 46 anos se pronunciou em coletiva após a derrota para o América-MG por 2 a 0, nesta terça-feira (2).

“Eu tenho nove anos de carreira, próximo de completar 10 anos, e desde então eu nunca falei sobre possíveis negociações e sigo assim, é um plano de carreira. Respeito quem faz, mas tem treinadores que falam que são procurados por não sei quantos clubes, mas eu faço sempre assim (de não comentar). Muitos de vocês inclusive devem ter me mandado mensagem quando eu acertei aqui (no Avaí), só que eu não gosto, é uma situação pessoal que eu carrego para a minha carreira. Sobre os jogos, a gente vem entrando com a mochila muito cheia, não tem como esconder isso. Só quem está no dia a dia sabe o que a gente passa, os nossos problemas internos, e a gente, como um das lideranças, está sempre buscando esvaziar mais essa mochila dos caras para que possa reagir (na Série B)”.
Jair Ventura
Técnico do Avaí

Jair assumiu o Avaí em março de 2025 com foco no acesso para a Série B. Apesar do início positivo, a equipe caiu de rendimento e agora é somente a 12ª colocada, com 32 pontos. Ao todo, esteve à frente do time em 24 jogos, com oito vitórias, nove empates e sete derrotas.

Na carreira, acumula passagens por clubes como Botafogo, Corinthians, Sport, Atlético-GO, Juventude e Goiás. O perfil é visto como positivo pela diretoria do Fortaleza devido às maiores características defensivas, que é o maior gargalo do Leão no momento na Série A.

Outras opções

Além de Jair Ventura, o Fortaleza também avalia Eduardo Baptista como opção. O profissional de 53 anos comanda o Criciúma. A chegada foi em maio, conduzindo o time ao G-4 da Série B. Ao todo, foram 19 jogos, com 10 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

