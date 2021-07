Vida de Marielle Franco vira HQ e série documental

Marielle Franco se mantem presente e, nesse mês não será diferente. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha (25) e ao aniversário da ex-vereadora, assassinada em março de 2018, que completaria 42 anos, será lançado no dia do seu aniversário, 27, a “HQ Mariele Franco Raízes”.

Idealizado pela irmã Anielle Franco, o livro em formato de história em quadrinhos contará a vida de Marielle, desde a época do casamento dos pais até a ex-vereadora entrar na PUC. O projeto iniciou há dois anos e o objetivo é dialogar com meninas da favela, da periferia como forma de inspiração. A elaboração da HQ foi realizada por mulheres pretas que desenharam e diagramaram o projeto.

Legenda: HQ Mariele Franco Raízes. Foto: Divulgação

HQ versão italiana

Marielle Franco já havia sido tema de uma HQ. Com o objetivo de enaltecer a importância do trabalho e da vida da brasileira, o jornal italiano Il Manifesto, elaborou uma HQ de quatro páginas contando a história da ativista brasileira. Intitulada "Per Marielle cattiva ragazza" e elaboarado por Assia Petricelli e Sergio Riccardi, a HQ foi lançada no dia 30 de março de 2018. A história pode ser adquiria no site do jornal por 1 euro.

Legenda: HQ italiana em homenagem a Marielle Franco: 'Per Marielle cattiva ragazza'. Foto: Divulgação

Minissérie documental e documentário sobre Marielle Franco

Nesse mês, ocorreu a estreia “Para Onde Vamos”, no Canal Brasil e na Globo Play. Dirigida por Claudia Alves, a série documental mostra o movimento de ativistas negras no Brasil que lideram histórias e revoluções na política pública do país.

Dividido em três episódios, gravados durante a pandemia e contaram apenas com profissionais muheres, sendo 80% da produção composta por negras. A série conta com as participações da irmã de Marielle, Anielle Franco (do Rio de Janeiro), Áurea Carolina (Minas Gerais), Elaine Ferreira do Nascimento (Piauí), Paula Beatriz de Souza Cruz (São Paulo) e Vilma Reis (Bahia).

Legenda: Minissérie documental Para Onde Vamos? Foto: Divulgação

Já, em 2020, foi lançado “Marielle - do documentário”, dividido em seis episódios que mostram as histórias da ex-vereadora e do motorista Anderson Pedro Gomes. Ambos por suposta execução no centro do Rio de Janeiro.