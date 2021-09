Moda athleisure leva roupa esportiva para além da academia; veja looks

Você pode até nunca ter ouvido o termo athleisure, mas, possivelmente, já viu ou vestiu alguma combinação nesse estilo. A palavra em inglês deriva de outras duas no idioma - athletic (atlético) e leisure (lazer) -, o que explica muita coisa. Basicamente, estamos falando de roupas para exercícios cheias de versatilidade, o que garante que sejam usadas em diferentes ocasiões.

Pois é, nada de carregar uma mochila a tiracolo para trocar o look pré ou pós-academia. A tendência é aproveitar ele mesmo para outras atividades sociais e de lazer, garantindo beleza e conforto ao mesmo tempo.

E essa é a máxima de 2021. Afinal, com a pandemia, a adoção de um estilo de vida mais leve e saudável, que prioriza as atividades físicas na rotina, seja ela de confinamento ou não, veio para ficar.

Em Fortaleza, duas lojas já se identificam com essa proposta há pelo menos três anos e têm investido cada vez mais nesse estilo. Estamos falando da Trio e da Twice, ambas comandadas por empresárias que sentem na pele essas necessidades contemporâneas.

“Criamos a Twice para mulheres que resolvem as coisas do dia já pronta para o seu exercício, então é muito fácil misturar os nossos tops com calças jeans ou até com um look mais arrumado!”, explica a diretora criativa da marca, Mari Araripe, de 26 anos.

Melina Gois, 28, a frente da Trio com Suyanne Maia, 28, também lista algumas opções. “Possuímos modelos pensados exclusivamente para isso! Desde legging super arrumadas até tops que compõem looks para todas as ocasiões. A ideia é estar sempre preparada para o treino”, aponta.

Tecidos e cuidados

Para garantir essa versatilidade, é importante atentar para o tecido da roupa em questão. Melina Gois destaca, por exemplo, peças que possuem tecnologia dry - que transporta o suor, evitando o contato prolongado com a pele e garantindo uma sensação de frescor -, além da proteção UV fator 50.

Mari Araripe, por sua vez, explica que malhas com uma alta porcentagem de poliamida e média de elastano são as preferidas para usar como “base”. “Não marca e é super confortável”, diz.

Se a opção é por peças mais soltinhas e sobreposições, ela indica tecidos de 100% poliamida. “É perfeito para esporte, fresco, leve!”.

E Melina concorda: “São os mais indicados, pois têm toque macio, compressão, sustentação e durabilidade alta”, identifica.

Aliás, para garantir que a peça tenha uma vida longa, as empresárias também dão dicas de cuidado. Lavagem à mão com sabão neutro é uma das apostas de Melina.

Ela também acredita ser super importante não deixar as peças de molho e não usar produto alvejante.

Mari Araripe reforça algumas orientações que costumam ir na etiqueta. Não engomar, dependendo do tecido, e não colocar em máquina de lavar estão entre as sugestões.

Agora que você já sabe até como cuidar desses looks, que tal conferir mais algumas combinações?