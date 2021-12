Especialista mostra como o mel ajuda a recuperar cabelos sem precisar de cortes

As propriedades cosméticas do mel são conhecidas desde a antiguidade, tanto que Cleópatra, a Rainha do Egito, o usava em seus mais poderosos rituais de beleza. E a ciência já comprovou que tais benefícios realmente existem.

Segundo a farmacêutica Janaina Gonçalves Gomes, gerente industrial da Bio Extratus Cosméticos Naturais, o mel contém vitaminas C, E e do complexo B, além de minerais como magnésio e cálcio, capazes de atuar pela proteção, nutrição e antioxidação do organismo, entre eles, a fibra capilar.

Além das propriedades nutritivas, o mel funciona como emoliente natural, atraindo moléculas de água e agindo como antioxidante capaz de hidratar e preservar a flexibilidade dos fios.

“O ingrediente também sela as cutículas e garante que a água e os nutrientes permaneçam no interior do fio, otimizando a reconstrução, o preenchimento e a resistência do cabelo de dentro para fora. Daí a explicação para o mel ser um dos ativos mais utilizados em produtos para cabelos severamente danificados, como é o caso dos que estão porosos”, complementa a farmacêutica.

Cabelos porosos podem ser tratados com mel

Pontas duplas, frizz, dificuldades de manter a tintura e quebras recorrentes ao escovar são alguns dos sintomas recorrentes de cabelos porosos. Para evitar cortes e intervenções químicas, o mel é uma das substâncias naturais mais indicadas para o tratamento.

Por concentrar diversos ativos hidratantes, o ingrediente auxilia na solução de danos, para todos os tipos de cabelos modificados quimicamente.

Ao longo do tempo, diversos fatores podem prejudicar a saúde do fio, como a exposição à ferramentas de calor em excesso e sem proteção, sendo elas o secador ou o modelador, por exemplo. Sem essa camada proteica, as cutículas dos fios ficam mais tempo abertas, facilitando a perda da água e dos nutrientes de seu interior para o meio externo.

Quando a porosidade é intensa, surgem inclusive lacunas na estrutura interna do cabelo. “Os principais responsáveis por isso são o uso excessivo e errado de descoloração, coloração, alisamento, progressiva, secador, prancha e exposição ao sol”, lista a cabeleireira Maria Aparecida dos Anjos.

Aplicação dos produtos deve ser contínua

Há quem pense que a única saída para combater a porosidade seja cortar o cabelo. Na prática, a recomendação é, primeiramente, tentar recuperar os fios, tratando-os de dentro para fora.

Apesar dos cabelos porosos possuírem mais facilidade na absorção dos produtos, a aplicação deve ser contínua até que o cabelo se recupere por completo, segundo explica a farmacêutica Janaina.

Foto Bioextratus

Legenda: A Bio Extratus é referência no mercado nacional, com linhas feitas com uso de fontes naturais de energias e sem testes em animais.

Para uma recuperação total e completa, a Bio Extratus, referência no mercado nacional com linhas feitas com uso de fontes naturais de energias e sem testes em animais, lança uma linha completa de cosméticos para tratamento de cabelos porosos.

No catálogo, há opções de óleos, shampoo, condicionadores, máscaras de hidratação e umectantes à base de mel, chia e colágeno. Além da hidratação, os cosméticos são indicados para a nutrição cotidiana, proteção dos fios dos raios UV, aftercare e definição de volume para cabelos cacheados e crespos.

“Por serem multifuncionais, eles podem ser espalhados nos fios antes de dormir, retocados pela manhã e também ao longo do dia, sempre que a pessoa sentir necessidade de tratar, hidratar e condicionar os fios”, finaliza a especialista.

A compra dos produtos da nova linha de mel, chia e colágeno da Bio Extratus pode ser feita através do site (https://loja.bioextratus.com.br/)

Mais informações sobre produtos, dicas de tratamento e localização de distribuidoras através do site: https://bioextratus.com.br/