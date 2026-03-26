CAPTEI: Éternelle celebra 1 ano e reúne clientes em celebração intimista

Agenda deluxe com aroma de champagne no ar.

Na terça-feira, 24, véspera de feriado, a Éternelle celebrou um ano de pop-up na The Closet com o encontro “Cake & Champagne” — um petit comité afinado entre clientes e influenciadoras.

Legenda: Kátia Abreu, Wanja Biana, Rafa Gualberto e Marco Abreu Foto: LC Moreira

O ponto alto? O confeiteiro Cássio Sapore em performance ao vivo, com direito a bolo sendo finalizado a várias mãos — gesto simbólico, bem “alta roda afetiva”.

Legenda: Cassio Ives Foto: LC Moreira

Embalos da festa por DJ Romulo Bravo com a melhor playlist sempre!

Legenda: DJ Rômulo Bravo Foto: LC Moreira

Entre brindes, ativações e desejos para o futuro, a marca reforçou seu mantra: joia como narrativa e significado.

Legenda: Luciana Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Tudo com aquela elegância despretensiosa com experiência first, produto depois.

Legenda: Bruna Folha, Wanja Biana, Juliana Matias e Pedro Porcelini Foto: LC Moreira

Resultado: conexão em alta e memória afetiva devidamente lapidada.

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Eduarda e Wanja Biana Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Renata Oliveira e Cláudia Teles Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Kátia Targino, Mônica Aguiar e Marco Abreu Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Norma Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Rafa Gualberto, Hermê Pimentel e Marco Abreu Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Rachel Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Folha, Wanja Biana e Juliana Matias Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Brito e Marco Abreu Foto: LC Moreira

Legenda: Cassio Ives, Wanja Biana e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rafa Gualberto Foto: LC Moreira

Legenda: Eraíza Freitas, Nick Castro e Klê Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Rafa Gualberto e Mônica Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Montiele Arruda e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Teles e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel Teixeira, Wanja Biana e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Luciana Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Marina Sicchierolli Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Cynthia Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Hermê Pimentel, Wanja Biana, Rafa Gualberto e Eduarda Biana Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Luciana Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Brito e Wanja Biana Foto: LC Moreira

Legenda: Cassio Ives e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda, Rachel Teixeira, Regina Brito, Renata Oliveira e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: 1 ano pop up Eternelle Foto: LC Moreira