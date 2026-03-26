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CAPTEI: Éternelle celebra 1 ano e reúne clientes em celebração intimista

Com “Cake & Champagne”, marca reforça conexão e identidade afetiva

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Wanja Biana
Foto: LC Moreira

Agenda deluxe com aroma de champagne no ar.

Na terça-feira, 24, véspera de feriado, a Éternelle celebrou um ano de pop-up na The Closet com o encontro “Cake & Champagne” — um petit comité afinado entre clientes e influenciadoras.

Legenda: Kátia Abreu, Wanja Biana, Rafa Gualberto e Marco Abreu
Foto: LC Moreira

O ponto alto? O confeiteiro Cássio Sapore em performance ao vivo, com direito a bolo sendo finalizado a várias mãos — gesto simbólico, bem “alta roda afetiva”.

Legenda: Cassio Ives
Foto: LC Moreira

Embalos da festa por DJ Romulo Bravo com a melhor playlist sempre!

Legenda: DJ Rômulo Bravo
Foto: LC Moreira

Entre brindes, ativações e desejos para o futuro, a marca reforçou seu mantra: joia como narrativa e significado.

Legenda: Luciana Borges
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Tudo com aquela elegância despretensiosa com experiência first, produto depois.

Legenda: Bruna Folha, Wanja Biana, Juliana Matias e Pedro Porcelini
Foto: LC Moreira

Resultado: conexão em alta e memória afetiva devidamente lapidada.

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Eduarda e Wanja Biana
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Renata Oliveira e Cláudia Teles
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Kátia Targino, Mônica Aguiar e Marco Abreu
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Norma Bastos
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafa Gualberto, Hermê Pimentel e Marco Abreu
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Rachel Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Folha, Wanja Biana e Juliana Matias
Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Brito e Marco Abreu
Foto: LC Moreira

Legenda: Cassio Ives, Wanja Biana e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rafa Gualberto
Foto: LC Moreira

Legenda: Eraíza Freitas, Nick Castro e Klê Pereira
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafa Gualberto e Mônica Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Montiele Arruda e Kika Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Teles e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel Teixeira, Wanja Biana e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Montiele Arruda
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Luciana Borges
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Marina Sicchierolli
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Cynthia Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Kika Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Hermê Pimentel, Wanja Biana, Rafa Gualberto e Eduarda Biana
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Luciana Borges
Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Brito e Wanja Biana
Foto: LC Moreira

Legenda: Cassio Ives e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda, Rachel Teixeira, Regina Brito, Renata Oliveira e Kika Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: 1 ano pop up Eternelle
Foto: LC Moreira

Legenda: 1 ano pop up Eternelle
Foto: LC Moreira

 

 

 