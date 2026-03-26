CAPTEI: Éternelle celebra 1 ano e reúne clientes em celebração intimista

Agenda deluxe com aroma de champagne no ar.
Na terça-feira, 24, véspera de feriado, a Éternelle celebrou um ano de pop-up na The Closet com o encontro “Cake & Champagne” — um petit comité afinado entre clientes e influenciadoras.
O ponto alto? O confeiteiro Cássio Sapore em performance ao vivo, com direito a bolo sendo finalizado a várias mãos — gesto simbólico, bem “alta roda afetiva”.
Embalos da festa por DJ Romulo Bravo com a melhor playlist sempre!
Entre brindes, ativações e desejos para o futuro, a marca reforçou seu mantra: joia como narrativa e significado.
Tudo com aquela elegância despretensiosa com experiência first, produto depois.
Resultado: conexão em alta e memória afetiva devidamente lapidada.
Vem ver as fotos captadas por LC Moreira: