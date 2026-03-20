CAPTEI: Manuel Pinheiro assume no andar mais alto do MPCE

Na manhã de sexta, 20, Manuel Pinheiro Freitas tomou posse como Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), em sessão solene do Colégio de Procuradores.
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Heráclito Vieira, Herbet Gonçalves e Leonardo Carvalho
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LC Moreira
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Sílvio Lúcio Lima e Manuel Pinheiro
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A cena foi conduzida pelo procurador-geral de Justiça, Herbet Gonçalves Santos.
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Manuel Pinheiro e Herbet Gonçalves
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Herbet Gonçalves e Manuel Pinheiro
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Após 30 anos de trajetória, Manuel faz a transição do primeiro para o segundo grau com capital simbólico acumulado. Ex-PGJ por dois mandatos, atravessou momentos de alta voltagem — do motim da Polícia Militar, em 2020, à gestão da pandemia.
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Plácido Rios e Manuel Pinheiro
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No currículo, ainda, direção da Escola Superior do MP, presidência da ACMP e cadeira na vice-presidência da Associação Internacional de Procuradores. Também assinou a expansão física do MPCE, com novas sedes e unidades pelo Estado.
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Manuel Pinheiro
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Também tomaram posse com o ex-PGJ, Manuel Pinheiro, os promotores Danilo Freitas (entrância especial Coreau) e Silvio Lúcio Lima (Procurador de Justiça).
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Danilo Freitas, Manuel Pinheiro e Sílvio Lúcio Lima
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Isabela e Adriana Bandeira, Manuel Pinheiro e Herbet Gonçalves
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Maria das Graças e Danilo Freitas, José Carlos Carvalho e Herbet Gonçalves
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Fátima Lúcia, Sílvio Lúcio e Fátima Lima e Herbet Gonçalves
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Agora, troca o ritmo das promotorias pelo compasso dos tribunais — onde as decisões circulam em outra frequência e o jogo exige precisão, leitura de cenário e, claro, aquele savoir-faire que não se aprende em manual.
Veja as fotos da movimentação do evento super prestigiado captadas por LC Moreira
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Adriana Bandeira e Manuel Pinheiro
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Adriana Bandeira, Manuel Pinheiro e Gabriela Aguiar
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Sávio Amorim, Patrícia Sá Leitão e Herbet Gonçalves
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Rholden Queiroz, Manuel Pinheiro, Sílvio Lúcio Lima, Hebert Gonçalves, Heráclito Vieira, Socorro França, Danilo Freitas e Paulo Queiroz
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Heráclito Vieira e Manuel Pinheiro
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Rholden Queiroz e Manuel Pinheiro
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Valdomiro Távora, Rholden Queiroz, Heráclito Vieira e Leonardo Carvalho
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Herbet Gonçalves e Gabriela Aguiar
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Valdomiro Távora e Manuel Pinheiro
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Camila Barbosa e Manuel Pinheiro
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Oziete Cavalcante, Sávio Amorim e Iuri Rocha
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Manuel Pinheiro e Haley Carvalho
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Josiane França, Haley Carvalho e Socorro França
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Danielle Fontenele e Sílvio Lúcio Lima
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Alessander Sales, Leonardo Carvalho e Rholden Queiroz
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Danilo e Carla Freitas
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Edinéa Magalhães, Sílvio Lúcio Lima e Humberto Ibiapina
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Danilo Freitas e Gutemberg Lacerda
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Maria das Graças e Danilo Freitas e José Carlos Carvalho
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Danilo Freitas e Família
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Herbet Gonçalves e Danilo Freitas
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Hebert Gonçalves e Sílvio Lúcio Lima
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Francimar Ribeiro, Danilo Freitas e Heráclito Vieira
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Marcus Renan e Juvêncio Viana
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Francisco Xavier, Iran Sírio e José Raimundo Pinheiro
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Maria Neris Campos, Socorro França, Sâmia Farias e Patrícia Sá Leitão
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Raynes Viana e Sílvio Lúcio Lima
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Adriana Bandeira, Manuel Pinheiro, Virginia e Antônio Teofilo
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Manuel Pinheiro, Sílvio Lúcio Lima, Herbet Gonçalves e Danilo Freitas
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Socorro França
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Socorro França e Lucila Moreira
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Itacir Tódero, Valdomiro Távora, Manuel Pinheiro e Heráclito Vieira
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Sávio Amorim, Patrícia Sá Leitão e Herbet Gonçalves
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Valdomiro Távora e Heráclito Vieira
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Manuel Pinheiro, Juvêncio Viana, Plácido Rios e Alessander Sales
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MPCE
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Josiane França, Patrícia Sá Leitão e Socorro França
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Plácido Rios, Leonardo Carvalho, Manuel Pinheiro e Haley Carvalho
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Haley Carvalho, Plácido Rios, Juvêncio Viana, Josiane França, Rinaldo Janja e Ricardo Rabelo
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