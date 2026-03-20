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CAPTEI: Manuel Pinheiro assume no andar mais alto do MPCE

A promoção marca nova fase após três décadas de atuação no Ministério Público

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 14:52)
Jeritza Gurgel
Legenda: Isabela Bandeira, Manuel Pinheiro e Adriana Bandeira
Foto: LC Moreira

Na manhã de sexta, 20, Manuel Pinheiro Freitas tomou posse como Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), em sessão solene do Colégio de Procuradores.

Legenda: Heráclito Vieira, Herbet Gonçalves e Leonardo Carvalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Sílvio Lúcio Lima e Manuel Pinheiro
Foto: LC Moreira

A cena foi conduzida pelo procurador-geral de Justiça, Herbet Gonçalves Santos.

Legenda: Manuel Pinheiro e Herbet Gonçalves
Foto: LC Moreira

Legenda: Herbet Gonçalves e Manuel Pinheiro
Foto: LC Moreira

Após 30 anos de trajetória, Manuel faz a transição do primeiro para o segundo grau com capital simbólico acumulado. Ex-PGJ por dois mandatos, atravessou momentos de alta voltagem — do motim da Polícia Militar, em 2020, à gestão da pandemia.

Legenda: Plácido Rios e Manuel Pinheiro
Foto: LC Moreira

No currículo, ainda, direção da Escola Superior do MP, presidência da ACMP e cadeira na vice-presidência da Associação Internacional de Procuradores. Também assinou a expansão física do MPCE, com novas sedes e unidades pelo Estado.

Legenda: Manuel Pinheiro
Foto: LC Moreira

Também tomaram posse com o ex-PGJ, Manuel Pinheiro, os promotores Danilo Freitas (entrância especial Coreau) e Silvio Lúcio Lima (Procurador de Justiça).

Legenda: Danilo Freitas, Manuel Pinheiro e Sílvio Lúcio Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela e Adriana Bandeira, Manuel Pinheiro e Herbet Gonçalves
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria das Graças e Danilo Freitas, José Carlos Carvalho e Herbet Gonçalves
Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Lúcia, Sílvio Lúcio e Fátima Lima e Herbet Gonçalves
Foto: LC Moreira

Agora, troca o ritmo das promotorias pelo compasso dos tribunais — onde as decisões circulam em outra frequência e o jogo exige precisão, leitura de cenário e, claro, aquele savoir-faire que não se aprende em manual.

Veja as fotos da movimentação do evento super prestigiado captadas por LC Moreira

Legenda: Adriana Bandeira e Manuel Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Bandeira, Manuel Pinheiro e Gabriela Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Sávio Amorim, Patrícia Sá Leitão e Herbet Gonçalves
Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz, Manuel Pinheiro, Sílvio Lúcio Lima, Hebert Gonçalves, Heráclito Vieira, Socorro França, Danilo Freitas e Paulo Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Heráclito Vieira e Manuel Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz e Manuel Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Valdomiro Távora, Rholden Queiroz, Heráclito Vieira e Leonardo Carvalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Herbet Gonçalves e Gabriela Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Valdomiro Távora e Manuel Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Barbosa e Manuel Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Oziete Cavalcante, Sávio Amorim e Iuri Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro e Haley Carvalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Josiane França, Haley Carvalho e Socorro França
Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Fontenele e Sílvio Lúcio Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Alessander Sales, Leonardo Carvalho e Rholden Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo e Carla Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Edinéa Magalhães, Sílvio Lúcio Lima e Humberto Ibiapina
Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Freitas e Gutemberg Lacerda
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria das Graças e Danilo Freitas e José Carlos Carvalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Freitas e Família
Foto: LC Moreira

Legenda: Herbet Gonçalves e Danilo Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Hebert Gonçalves e Sílvio Lúcio Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Francimar Ribeiro, Danilo Freitas e Heráclito Vieira
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Renan e Juvêncio Viana
Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Xavier, Iran Sírio e José Raimundo Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Neris Campos, Socorro França, Sâmia Farias e Patrícia Sá Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Raynes Viana e Sílvio Lúcio Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Bandeira, Manuel Pinheiro, Virginia e Antônio Teofilo
Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro, Sílvio Lúcio Lima, Herbet Gonçalves e Danilo Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França
Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Lucila Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Itacir Tódero, Valdomiro Távora, Manuel Pinheiro e Heráclito Vieira
Foto: LC Moreira

Legenda: Sávio Amorim, Patrícia Sá Leitão e Herbet Gonçalves
Foto: LC Moreira

Legenda: Valdomiro Távora e Heráclito Vieira
Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro, Juvêncio Viana, Plácido Rios e Alessander Sales
Foto: LC Moreira

Legenda: MPCE
Foto: LC Moreira

Legenda: Josiane França, Patrícia Sá Leitão e Socorro França
Foto: LC Moreira

Legenda: Plácido Rios, Leonardo Carvalho, Manuel Pinheiro e Haley Carvalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Haley Carvalho, Plácido Rios, Juvêncio Viana, Josiane França, Rinaldo Janja e Ricardo Rabelo
Foto: LC Moreira

 

 

 

 