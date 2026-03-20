CAPTEI: Manuel Pinheiro assume no andar mais alto do MPCE

Na manhã de sexta, 20, Manuel Pinheiro Freitas tomou posse como Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), em sessão solene do Colégio de Procuradores.

Legenda: Heráclito Vieira, Herbet Gonçalves e Leonardo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Sílvio Lúcio Lima e Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

A cena foi conduzida pelo procurador-geral de Justiça, Herbet Gonçalves Santos.

Legenda: Manuel Pinheiro e Herbet Gonçalves Foto: LC Moreira

Legenda: Herbet Gonçalves e Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

Após 30 anos de trajetória, Manuel faz a transição do primeiro para o segundo grau com capital simbólico acumulado. Ex-PGJ por dois mandatos, atravessou momentos de alta voltagem — do motim da Polícia Militar, em 2020, à gestão da pandemia.

Legenda: Plácido Rios e Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

No currículo, ainda, direção da Escola Superior do MP, presidência da ACMP e cadeira na vice-presidência da Associação Internacional de Procuradores. Também assinou a expansão física do MPCE, com novas sedes e unidades pelo Estado.

Legenda: Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

Também tomaram posse com o ex-PGJ, Manuel Pinheiro, os promotores Danilo Freitas (entrância especial Coreau) e Silvio Lúcio Lima (Procurador de Justiça).

Legenda: Danilo Freitas, Manuel Pinheiro e Sílvio Lúcio Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela e Adriana Bandeira, Manuel Pinheiro e Herbet Gonçalves Foto: LC Moreira

Legenda: Maria das Graças e Danilo Freitas, José Carlos Carvalho e Herbet Gonçalves Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Lúcia, Sílvio Lúcio e Fátima Lima e Herbet Gonçalves Foto: LC Moreira

Agora, troca o ritmo das promotorias pelo compasso dos tribunais — onde as decisões circulam em outra frequência e o jogo exige precisão, leitura de cenário e, claro, aquele savoir-faire que não se aprende em manual.

Veja as fotos da movimentação do evento super prestigiado captadas por LC Moreira

Legenda: Adriana Bandeira e Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Bandeira, Manuel Pinheiro e Gabriela Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Sávio Amorim, Patrícia Sá Leitão e Herbet Gonçalves Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz, Manuel Pinheiro, Sílvio Lúcio Lima, Hebert Gonçalves, Heráclito Vieira, Socorro França, Danilo Freitas e Paulo Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Heráclito Vieira e Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz e Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Valdomiro Távora, Rholden Queiroz, Heráclito Vieira e Leonardo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Herbet Gonçalves e Gabriela Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Valdomiro Távora e Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Barbosa e Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Oziete Cavalcante, Sávio Amorim e Iuri Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro e Haley Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Josiane França, Haley Carvalho e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Fontenele e Sílvio Lúcio Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Alessander Sales, Leonardo Carvalho e Rholden Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo e Carla Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Edinéa Magalhães, Sílvio Lúcio Lima e Humberto Ibiapina Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Freitas e Gutemberg Lacerda Foto: LC Moreira

Legenda: Maria das Graças e Danilo Freitas e José Carlos Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Freitas e Família Foto: LC Moreira

Legenda: Herbet Gonçalves e Danilo Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Hebert Gonçalves e Sílvio Lúcio Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Francimar Ribeiro, Danilo Freitas e Heráclito Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Renan e Juvêncio Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Xavier, Iran Sírio e José Raimundo Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Neris Campos, Socorro França, Sâmia Farias e Patrícia Sá Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Raynes Viana e Sílvio Lúcio Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Bandeira, Manuel Pinheiro, Virginia e Antônio Teofilo Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro, Sílvio Lúcio Lima, Herbet Gonçalves e Danilo Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Lucila Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Itacir Tódero, Valdomiro Távora, Manuel Pinheiro e Heráclito Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Sávio Amorim, Patrícia Sá Leitão e Herbet Gonçalves Foto: LC Moreira

Legenda: Valdomiro Távora e Heráclito Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro, Juvêncio Viana, Plácido Rios e Alessander Sales Foto: LC Moreira

Legenda: MPCE Foto: LC Moreira

Legenda: Josiane França, Patrícia Sá Leitão e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Plácido Rios, Leonardo Carvalho, Manuel Pinheiro e Haley Carvalho Foto: LC Moreira