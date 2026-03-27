CAPTEI: Brechó Segundo Ato ganha loja física e transforma moda em impacto social em Fortaleza

Fortaleza entra no radar do novo luxo — aquele que alia estilo, propósito e impacto social.
O Brechó Segundo Ato, primeiro negócio social da Edisca, inaugurou a sua loja física na quinta-feira, 26, no Parque Manibura, consolidando uma trajetória que começou itinerante e agora ganha endereço fixo.
Com projeto de Filipe Costa e apoio de Marcelo Fortuna, o espaço abre com mais de 2 mil peças — entre doações de nomes como Yuri Costa e marcas desejadas — a preços que partem de R$ 20.
Entre mecenas contemporâneos, destacam-se Ticiana Rolim Queiroz, Graça Dias Branco e Emília Buarque.
No bastidor, nomes como Edson Queiroz Neto reforçam o conceito: elegância, hoje, é também devolver. Aqui, cada compra vira investimento direto nos projetos da Edisca — consumo com consciência é o novo dress code.
Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira