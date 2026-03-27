CAPTEI: Brechó Segundo Ato ganha loja física e transforma moda em impacto social em Fortaleza

Fortaleza entra no radar do novo luxo — aquele que alia estilo, propósito e impacto social.

O Brechó Segundo Ato, primeiro negócio social da Edisca, inaugurou a sua loja física na quinta-feira, 26, no Parque Manibura, consolidando uma trajetória que começou itinerante e agora ganha endereço fixo.

Legenda: Brechó Segundo Ato Foto: LC Moreira

Legenda: Brechó Segundo Ato Foto: LC Moreira

Com projeto de Filipe Costa e apoio de Marcelo Fortuna, o espaço abre com mais de 2 mil peças — entre doações de nomes como Yuri Costa e marcas desejadas — a preços que partem de R$ 20.

Legenda: Dani Gondim Foto: LC Moreira

Entre mecenas contemporâneos, destacam-se Ticiana Rolim Queiroz, Graça Dias Branco e Emília Buarque.

Legenda: Corte da Fita Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Queiroz e Dora Andrade Foto: LC Moreira

No bastidor, nomes como Edson Queiroz Neto reforçam o conceito: elegância, hoje, é também devolver. Aqui, cada compra vira investimento direto nos projetos da Edisca — consumo com consciência é o novo dress code.

Legenda: Equipe Edisca Foto: LC Moreira

Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira

Legenda: Dora Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Adamir Macedo, Dora Andrade e Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Queiroz, Stella Rolim e Isabela Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Saboya Foto: LC Moreira

Legenda: Gilano e Dora Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Holanda, Stella Rolim e Isabela Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Samantha e Júlia Schubert Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel, Dora e Dante Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Ritelza Cabral e Dora Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Jô de Paula, Cândida Lopes e Mariane Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Bastos e Cândida Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Régia, Jaqueline de Souza e Lívia Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Neuma Figueiredo e Lívia Saboya Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Carlos Sabadia, Neuma Figueiredo e Pedro Esdras Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Esdras, Laura Rios, Neuma Figueiredo, Ticiana Queiroz e Dani Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Ribeiro, Ticiana Queiroz e Daniela Milério Foto: LC Moreira

Legenda: Lícia, Patrícia e Bia Saboya e Gabriel Ferreira Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela Barros Leal, Dora Andrade, Rosália Sampaio e Tia Léa Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Vieira, Adele e Janini Fonteles e Danielle Luz Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Andrade, Gerson e Ana Cláudia Guimarães, Dora e Dante Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Marin, Ritalza Cabral, Gilano e Dora Andrade Foto: LC Moreira