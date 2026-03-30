CAPTEI: Maratona de Fortaleza é apresentada e já mira tradição no calendário esportivo

Fortaleza entrou, oficialmente, no roteiro das grandes corridas — e com direito a estreia em grande estilo.

Na noite de quinta-feira, 26, no Coco Bambu Iguatemi, a primeira Maratona de Fortaleza foi apresentada com aquele ar de evento que já nasce clássico.

No circuito social, presenças que contam: o prefeito Evandro Leitão, em modo anfitrião, ao lado de nomes estratégicos da política e do esporte.

Legenda: Evandro Leitão Foto: Altair

Por lá, entre conversas bem colocadas, desfilaram medalhas, kits e percursos — tudo pensado para impressionar dentro e fora da pista.

Legenda: Zé Filho Foto: Altair

O discurso é direto: transformar a prova em tradição anual e posicionar a cidade no mapa premium das maratonas.

Legenda: Convidados Foto: Altair

Com data marcada para 12 de abril, o que se viu foi mais que um lançamento — foi um movimento. Porque, no fim, evento bom não é só o que acontece, é o que repercute.

Veja as fotos da movimentação do evento captadas por Aldair:

Legenda: Gabriella Aguiar Foto: Altair

Legenda: Maratona de Fortaleza Foto: Altair

Legenda: Maratona de Fortaleza Foto: Altair

Legenda: Maratona de Fortaleza Foto: Altair

Legenda: Paulinho Leme Foto: Altair

Legenda: Maratona de Fortaleza Foto: Altair

Legenda: Maratona de Fortaleza Foto: Altair

Legenda: Maratona de Fortaleza Foto: Altair

Legenda: Maratona de Fortaleza Foto: Altair

Legenda: Maratona de Fortaleza Foto: Altair

Legenda: Maratona de Fortaleza Foto: Altair

Legenda: Léo Couto Foto: Altair

Legenda: Maratona de Fortaleza Foto: Altair