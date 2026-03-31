CAPTEI: Augusta Brito recebe 1ª Medalha Maria da Penha

A senadora Augusta Brito tornou-se a primeira personalidade a receber a Medalha Maria da Penha, em solenidade marcada por emoção no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará, nesta segunda-feira (30).

Legenda: Augusta Brito Foto: Matheus Maciel

A honraria reconhece sua trajetória na defesa dos direitos das mulheres e no enfrentamento à violência de gênero. Em discurso, a parlamentar ressaltou que o reconhecimento amplia sua responsabilidade pública.

Legenda: Augusta Brito Foto: Matheus Maciel

“Mais do que um ponto de chegada, esta medalha é combustível para novas lutas”

Ao citar Maria da Penha como símbolo de resistência, Augusta destacou a urgência de tirar do papel leis contra misoginia e violência política de gênero.

Legenda: Augusta Brito e Maria da Penha Foto: Matheus Maciel

Durante a cerimônia, também foi lançado o Pacto contra o Feminicídio no Ceará, articulando poder público e sociedade civil em ações de prevenção e combate à violência contra a mulher.

Legenda: Augusta Brito Foto: Matheus Maciel

Veja as fotos da movimentação do evento captadas por Matheus Maciel:

Legenda: Augusta Brito Foto: Matheus Maciel

Legenda: Augusta Brito, Jade Romero, Cátia Magalhães e Izolda Cela Foto: Matheus Maciel

Legenda: Medalha Maria da Penha Foto: Matheus Maciel

Legenda: Medalha Maria da Penha Foto: Matheus Maciel

Legenda: Medalha Maria da Penha Foto: Matheus Maciel

Legenda: Medalha Maria da Penha Foto: Matheus Maciel

Legenda: Medalha Maria da Penha Foto: Matheus Maciel