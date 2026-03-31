CAPTEI: Mostra no MFF transforma guerra na Ucrânia em experiência imersiva

A cena cultural ganhou densidade e sofisticação com a nova aposta do Museu da Fotografia Fortaleza, que inaugurou na manhã de sábado, 28, em clima de haute curadoria, a exposição “Ucrânia: De Donbas a Kiev, 12 anos de guerra”.
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Sílvio Frota, Wolney Oliveira e Mayara Magalhães
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LC Moreira
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“Ucrânia: De Donbas a Kiev, 12 anos de guerra”
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LC Moreira
Com assinatura do fotógrafo e jornalista Yan Boechat e curadoria de Fernando Costa Netto, a mostra entrega um recorte visceral — e nada óbvio — de um dos conflitos mais impactantes do século XXI.
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Yan Boachat e Fernando Costa Netto
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LC Moreira
Em três atos, o percurso transita entre o silêncio sofisticado do preto e branco, o choque cromático da guerra em curso e a queda simbólica de narrativas históricas.
O resultado? Uma experiência imersiva que flerta com o sensorial e posiciona o MFF no radar internacional da fotografia contemporânea.
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“Ucrânia: De Donbas a Kiev, 12 anos de guerra”
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LC Moreira
Fica em cartaz até agosto de 2026 — imperdível para quem entende que cultura também é
statement.
Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira:
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Fernando Costa Netto e Sílvio Frota
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LC Moreira
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Dani, Vitor, Paula Queiroz e Sílvio Frota
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Bruna Waleska, Oscar, Francisco e Rodrigo Queiroz Frota
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LC Moreira
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Fernando Costa Netto, Yan Boaechat e Rodrigo Queiroz Frota
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Tomaz e Sílvio Frota e Helder Montenegro
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Vitor Queiroz e Dani Frota
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Cláudio e Lenise Queiroz Rocha e Sílvio Frota
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Bia e Lucinha Wolff
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Lenise Queiroz Rocha, Tereza Castelo Branco e Elusa Laprovitera
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Ildefonso Rodrigues e Thiago Gadelha
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Bruno Girão, Márcio Crisóstomo e Djalma Pinto
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Denise Moreira e Roberto Vieira
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Totonho e Elusas Laprovitera e Jamisson Souza
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Elisa e Totonho Laprovitera
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Yan Boechat, Fernando Costa Neto e Silas de Paula
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Fernando Costa Netto e Euvlaudia Pinheiro
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Olívia, Yan e Arthur Boechat
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Fernando Maia e Assaoka
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Sílvio Frota, Fernando Costa Netto e Silas de Paula
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José Pinto Filho e Bruno Girão
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Ivan Ary, Nelson Bezerra e Sílvio Frota
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Lucinha Wolff e Alfredinho Montenegro
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LC Moreira
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Luiz Sérgio Santos e Sílvio Frota
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LC Moreira
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Ildefonso Rodrigues, Maria Érica e Luiz Sérgio Santos
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Márcio Crisóstomo e Sílvio Frota
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Mayara Magalhães e Wolney Oliveira
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Elis Costa, Regina Assunção e Ailí Costa
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Nelson Bezerra e Ivan Ary
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Olívia e Yan Boechat
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Cláudio Rocha, Sílvio Frota, Ildefonso Rodrigues e Totonho Laprovitera
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Totonho Laprovitera e Schubert Machado
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LC Moreira
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Yan Boechat e Ildefonso Rodrigues
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Lenise Queiroz Rocha, Helder Montenegro, Lucinha e Bia Wolff
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Tereza e Rui Castelo Branco
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Totonho Laprovitera e Cláudio Rocha
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Luiz Sérgio Santos, Djalma Pinto, Totonho e Elusa Laprovitera
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Victor Souza e Ruth Barros
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Victor Pelingeiro e Lucinha Wolff
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Yan Boechat e Djalma Pinto
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Marcos Novaes, Leonardo Leal, Lino Villaventura e Sílvio Frota
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Regina Assunção e Sílvio Frota
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Rigoberto Tavares e Helder Montenegro
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Yan Boechat e LC Moreira
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Leonardo Leal, Marcos Novaes, Yan Boechat, Lino Villaventura e Sílvio Frota
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