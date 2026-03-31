CAPTEI: Mostra no MFF transforma guerra na Ucrânia em experiência imersiva

A cena cultural ganhou densidade e sofisticação com a nova aposta do Museu da Fotografia Fortaleza, que inaugurou na manhã de sábado, 28, em clima de haute curadoria, a exposição “Ucrânia: De Donbas a Kiev, 12 anos de guerra”.

Legenda: Sílvio Frota, Wolney Oliveira e Mayara Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: “Ucrânia: De Donbas a Kiev, 12 anos de guerra” Foto: LC Moreira

Com assinatura do fotógrafo e jornalista Yan Boechat e curadoria de Fernando Costa Netto, a mostra entrega um recorte visceral — e nada óbvio — de um dos conflitos mais impactantes do século XXI.

Legenda: Yan Boachat e Fernando Costa Netto Foto: LC Moreira

Em três atos, o percurso transita entre o silêncio sofisticado do preto e branco, o choque cromático da guerra em curso e a queda simbólica de narrativas históricas.

O resultado? Uma experiência imersiva que flerta com o sensorial e posiciona o MFF no radar internacional da fotografia contemporânea.

Legenda: “Ucrânia: De Donbas a Kiev, 12 anos de guerra” Foto: LC Moreira

Fica em cartaz até agosto de 2026 — imperdível para quem entende que cultura também é statement.

Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira:

Legenda: Fernando Costa Netto e Sílvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Dani, Vitor, Paula Queiroz e Sílvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska, Oscar, Francisco e Rodrigo Queiroz Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Costa Netto, Yan Boaechat e Rodrigo Queiroz Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Tomaz e Sílvio Frota e Helder Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor Queiroz e Dani Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio e Lenise Queiroz Rocha e Sílvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Bia e Lucinha Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Lenise Queiroz Rocha, Tereza Castelo Branco e Elusa Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Ildefonso Rodrigues e Thiago Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Girão, Márcio Crisóstomo e Djalma Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Moreira e Roberto Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho e Elusas Laprovitera e Jamisson Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Yan Boechat, Fernando Costa Neto e Silas de Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Costa Netto e Euvlaudia Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Olívia, Yan e Arthur Boechat Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Maia e Assaoka Foto: LC Moreira

Legenda: Sílvio Frota, Fernando Costa Netto e Silas de Paula Foto: LC Moreira

Legenda: José Pinto Filho e Bruno Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Ivan Ary, Nelson Bezerra e Sílvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Lucinha Wolff e Alfredinho Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Sérgio Santos e Sílvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Ildefonso Rodrigues, Maria Érica e Luiz Sérgio Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Crisóstomo e Sílvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Mayara Magalhães e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Elis Costa, Regina Assunção e Ailí Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson Bezerra e Ivan Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Olívia e Yan Boechat Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Rocha, Sílvio Frota, Ildefonso Rodrigues e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovitera e Schubert Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Yan Boechat e Ildefonso Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Lenise Queiroz Rocha, Helder Montenegro, Lucinha e Bia Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Tereza e Rui Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovitera e Cláudio Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Sérgio Santos, Djalma Pinto, Totonho e Elusa Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Souza e Ruth Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Pelingeiro e Lucinha Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Yan Boechat e Djalma Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Novaes, Leonardo Leal, Lino Villaventura e Sílvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Assunção e Sílvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Rigoberto Tavares e Helder Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Yan Boechat e LC Moreira Foto: LC Moreira