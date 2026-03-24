CAPTEI: Aniversário de Stelinha Frota Salles movimenta a cena social no Iate Clube

No circuito do Iate Clube de Fortaleza, a palavra de ordem foi celebrar — e bem. Stelinha, diretora social e anfitriã de carteirinha, reuniu nomes do seu mailing afetivo para uma noite de afeto.
Entre brindes em modo nonstop, o décor assinado por Kaio Wendel com balões de Costa Brasil e o bolo de Ana Duran deram o tom do “high living à la Stelinha.
Tudo com um único dress code: celebrar a vida com gente que importa. Porque, no fim, Stelinha sabe — viver bem é reunir.
Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira