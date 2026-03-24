CAPTEI: Aniversário de Stelinha Frota Salles movimenta a cena social no Iate Clube

No circuito do Iate Clube de Fortaleza, a palavra de ordem foi celebrar — e bem. Stelinha, diretora social e anfitriã de carteirinha, reuniu nomes do seu mailing afetivo para uma noite de afeto.

Legenda: Kamila Cavalcante, Stela Salles e Juliana Veras Foto: LC Moreira

Entre brindes em modo nonstop, o décor assinado por Kaio Wendel com balões de Costa Brasil e o bolo de Ana Duran deram o tom do “high living à la Stelinha.

Legenda: Stela Salles e Kaio Wendel Foto: LC Moreira

Legenda: Costa Brasil e Stela Salles Foto: LC Moreira

Legenda: Decoração Costa Brasil Foto: LC Moreira

Tudo com um único dress code: celebrar a vida com gente que importa. Porque, no fim, Stelinha sabe — viver bem é reunir.

Legenda: Stela Salles Foto: LC Moreira

Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira

Legenda: Stela e Marcos Salles Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Fernandes, Joaquim, Valentina e Sarah Salles Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur e Excelsa Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia Carvalho, Roberto Portela e Beto Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Elinalva Oliveira e Stela Salles Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Costa Lima, Stela Salles e Urbano Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Herbert Filgueiras e Stela Salles Foto: LC Moreira

Legenda: Arlene de Paula Pessoa, Stela Salles e Ruth Chagas Foto: LC Moreira

Legenda: Mazé Fontenele e Stela Salles Foto: LC Moreira

Legenda: Betinha Pessoa, Stela Salles e Vera Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Ary e Stela Salles Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Ary, Stela Salles e Patrícia Evangelista Foto: LC Moreira

Legenda: Stela Salles e Janaína Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Dulce Pierre, Stela Salles e Helena Cidrão Foto: LC Moreira

Legenda: Walter e Paula Bardawil Foto: LC Moreira

Legenda: Ihone Araújo, Stela Salles e Eduardo Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Flávia Carvalho, Herbert Filgueiras, Stela Salles e Roberta Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Leir Montenegro, Stela Salles e Zeílma Loiola Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio e Danielle Brito, Flávio Dias e Adriana Pozza Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Caminha, Stela Salles e Paula Caminha Foto: LC Moreira

Legenda: Lana Correa, Stela Salles, Bjorn Chwirz e Perolinda Correa Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Alves, Stela Salles e Rose Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos e Stela Salles, Delcilândia e Péricles Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Silene Silva, Stela Salles e Silvia Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Leornes, Stela Salles, Leo de Oliveira e Ticiana Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria Costa Mia, Stela Salles e Hugo Grangeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Sivânia e Fátima Lemos, Stela Salles, Janaína Lima e Sandra Franck Foto: LC Moreira

Legenda: Mikaely Bridges, Stela Salles e Renata Ary Foto: LC Moreira