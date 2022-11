Exposição de peixes Betta promete encantar crianças e adultos em shopping na Parangaba

Durante o evento estarão presentes os principais criadores de peixe betta no Ceará, além de convidados de outros estados do Nordeste. Os animais são conhecidos pela inteligência e podem ser treinados.

O espaço estará aberto para visitação do público geral na sexta-feira (25) e no sábado (26), durante todo o dia, mesmo horário de funcionamento do shopping. No domingo (27), às 16h, serão premiados os melhores peixes de cada categoria, bem como o melhor peixe da exposição.

Foto: Divulgação

Ceará se destaca