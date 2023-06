O que o carrapato-estrela pode causar em cachorros? Entenda a transmissão em animais

Artrópodes da classe Arachnida, os carrapatos têm como hospedeiros anfíbios, répteis, aves e

mamíferos. Eles são capazes de transmitir doenças provenientes de vírus, protozoários e bactérias, mas das 900 espécies existentes no mundo, o carrapato-estrela é um dos que mais tem causado preocupação no Brasil atualmente.

Ao todo, no Brasil, 70 espécies de carrapatos já foram registrados, divididas nas famílias Argasidae e Ixodidae. O carrapato-estrela é conhecido por transmitir a febre maculosa, doença causada por bactérias do gênero Rickettsia e capaz de levar à morte.

Normalmente, o carrapato-estrela é associado a ambientes rurais, podendo ser encontrado em animais como bois e capivaras. Entretanto, há preocupação com outros animais como os cachorros, por exemplo, tanto pelo fato de que podem se infectar como ser agente direto na infecção de humanos.

Legenda: Animais como bois e capivaras, por exemplo, podem ser vetores da doença Foto: Shutterstock

Transmissão em animais

Diferentemente do carrapato-estrela, a espécie que parasita os cães é chamada Rhipicephalus sanguineus. Ela possui um complexo de espécies e é comum em outras partes do mundo.

Desse grupo, uma espécie mais restrita foi encontrada no Rio Grande do Sul e outra é encontrada no restante do País. As espécies acabaram introduzidas no continente com a colonização e se expandiram com modificações ambientais causadas pela ação humana.

Esse carrapato em questão está exclusivamente associado aos cães e ao ambiente familiar, com infestações em espaços públicos como canis, petshops, garagens e até camas. No entanto, o Ministério da Saúde já descartou a transmissão de agentes da doença por R. sanguineus no Brasil.

Ainda assim, afirma a pasta, a participação do carrapato do cachorro deve ser monitorada, com o objetivo de evitar contaminação.

Apesar de não ser comum, a febre maculosa pode surgir em cães e, mesmo tendo cura, pode ser fatal para o animal de estimação. Como sintomas, a doença pode trazer febre alta, rigidez, respiração difícil, vômito, diarreia e até mesmo edemas pelo corpo do animal.

Como ocorre a transmissão?

Por serem hematófagos, os carrapatos necessitam do sangue de outros seres vivos para sobreviverem, como uma espécie de alimento.

Nesse processo, os parasitas em questão introduzem o aparelho bucal na pele do hospedeiro, alimentando-se do sangue dele. Ao fazer isso, acabam “despejando” micro-organismos perigosos na corrente sanguínea do animal afetado, acarretando doenças que podem ser transmitidas aos seres humanos.

No caso da febre maculosa, por exemplo, a doença acarreta sintomas como febre alta, dores musculares e articulares, dores abdominais, vômito, diarreia, além do surgimento de manchas avermelhadas na pele.