Descarte de lâmpadas: saiba onde é feito e como realizar de forma adequada

Quando acabamos de utilizar uma lâmpada, é comum surgir a dúvida de qual a melhor maneira de descartar o material. As lâmpadas costumam ter resíduos de mercúrio, um metal líquido e tóxico, que pode afetar diretamente o meio ambiente em caso de descarte inadequado. Nesse sentido, é importante entender a maneira correta de "jogar fora" esses materiais e saber mais sobre os locais de coleta existentes no Brasil.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Camilla Horizonte, a gerente de Operações e Marketing da Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa de Produtos de Iluminação (Reciclus), explicou que o descarte adequado de lâmpadas pode estar muito mais perto do que você pensa. Por meio do site da Reciclus, é possível digitar a cidade ou o seu endereço para checar qual o Ponto de Entrega mais próximo.

Legenda: No descarte correto, as lâmpadas são posteriormente transportadas para unidades de processamento Foto: Shutterstock

As opções são diversas, desde supermercados como G Barbosa, Assaí e São Luiz, até lojas como Normatel e Leroy. Não é necessário ser cliente do estabelecimento.

Legenda: Os locais em que é possível descartar as lâmpadas aparecem como pontos laranjas no mapa Foto: Reprodução

No entanto, caso não tenha nenhuma opção em seu município, Camila afirmou ser possível buscar a prefeitura ou a secretaria do meio ambiente da cidade.

"Em virtude da presença de mercúrio em sua composição, é necessário que as lâmpadas fluorescentes sejam descartadas em nossos coletores, pois, dessa forma, receberão o destino ambientalmente correto pós-uso", reforçou.

O que diz a lei sobre a maneira correta de descartar?

A Lei nº 12.305/10, de 2010, estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) para introduzir a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

"Nesse contexto, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos possuem atribuições específicas e devem possuir seus próprios recursos para destinação de seus resíduos". Camilla Horizonte Gerente de Operações e Marketing da Reciclus

Além disso, o Acordo Setorial de Lâmpadas também contribui para fortalecer uma boa gestão ambiental. O acordo assinado em 2015, voltado para atendimento da população, buscou implementar um sistema de logística reversa para lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio ou luz mista.

Ou seja, com a coordenação da União, há uma tentativa de reintroduzir os materiais já utilizados para o processo produtivo com apoio da população.

Legenda: Na reciclagem, as lâmpadas passam pelo processo de descontaminação e separação de materiais Foto: Shutterstock

Qual a importância de descartar lâmpadas de forma adequada?

A especialista aponta ser crucial o descarte correto de lâmpadas devido à presença do mercúrio na composição. Caso não sejam destinadas da maneira adequada, podem causar grande impacto ambiental.

"O mercúrio exposto pode resultar em danos aos animais aquáticos, afetando toda a cadeia alimentar e o ecossistema", disse.

Isso porque o mercúrio é um metal pesado tóxico que pode se acumular nos seres vivos, causando danos irreversíveis para a saúde dos animais e dos seres humanos.

Como fazer descarte correto das lâmpadas velhas ou usadas?

Para quem busca descartar corretamente as lâmpadas velhas ou usadas, Camila Horizonte recomenda os seguintes passos:

1. Verificar pontos de entrega de lâmpadas fluorescentes perto de suas residências

Para encontrar os pontos de entrega mais próximos, é possível acessar o site da Reciclus e incluir o endereço ou CEP para ver os locais em que você pode deixar as lâmpadas velhas e usadas. No site, são apresentados os pontos de entrega mais próximos de sua casa ou apartamento.

No entanto, Camila explica que, no caso do município não possuir coletores, o consumidor deve "entrar em contato com a prefeitura ou secretaria de Meio Ambiente para informações sobre locais para descarte, eventos de recolhimento ou projetos".

2. Proteger as mãos e higienizar o local

Caso o consumidor esteja manejando uma lâmpada quebrada ou danificada, a especialista recomenda o uso de luvas para evitar contaminação. Além disso, nos casos das lâmpadas quebradas, a pessoa ainda deve cobrir o nariz e a boca para evitar a inalação do pó. Como dito acima, esse material é feito com mercúrio, que se acumula no corpo.

A gerente de Operações e Marketing da Reciclus também não recomenda ligar ventilador ou ar-condicionado. "É recomendado usar papel ou papelão para recolher os cacos e resíduos", acrescentou.

No caso de quem tem animais de estimação, deve-se tirar o cão, gato ou pássaro do local, pois eles também podem se contaminar com o mercúrio.

Legenda: No Brasil, é possível fazer a pesquisa dos pontos de entrega mais próximos das lâmpadas velhas ou usadas Foto: Shutterstock

3. Armazenar as lâmpadas de forma segura

Após selecionar o ponto de coleta e higienizar o local em que lâmpada quebrou, Camila aponta ser necessário armazenas essas lâmpadas de forma segura em caixas ou recipientes resistentes para evitar quebras.

"É necessário mantê-las fora do alcance de crianças e animais. Durante o transporte, adote os mesmos cuidados para garantir a integridade do material", detalha.

4. Descartar corretamente no coletor selecionado

Por fim, o consumidor deve deixar as lâmpadas no coletor escolhido, para terem o destino correto. O descarte é gratuito e simples.

Legenda: As lâmpadas usadas não devem ser jogadas no lixo comum Foto: Shutterstock

Como funciona o descarte de lâmpadas?

Uma vez que as lâmpadas são levadas aos centros de coletas, elas passam pelas seguintes etapas:

Transporte para unidades de processamento: uma vez coletadas, as lâmpadas são levadas às unidades de armazenamento temporário ou diretamente para recicladoras. Camila destaca que o transporte é realizado por veículos específicos para transporte de resíduos classe I – perigosos;

uma vez coletadas, as lâmpadas são levadas às unidades de armazenamento temporário ou diretamente para recicladoras. Camila destaca que o transporte é realizado por veículos específicos para transporte de resíduos classe I – perigosos; Descontaminação e separação de materiais: nas recicladoras, as lâmpadas são desmontadas e passam por processo de descontaminação e retirada do mercúrio.

Em meio à separação dos materiais, os vidros ou metais podem ser usados para futura comercialização e serem reaproveitados por outras indústrias.

"Em alguns estados, são seguidas regulamentações que determinam a destinação para aterro classe I", acrescentou Camila.

Legenda: O descarte inadequado de lâmpadas pode afetar a cadeia alimentar e o ecossistema Foto: Shutterstock

Lâmpadas LED e fluorescentes quebradas ou queimadas: melhor jogá-las no lixo ou não?

Camila Horizonte reforça que não se deve jogar lâmpadas fluorescentes no lixo comum. Por isso, recomenda que esses materiais de uso doméstico sejam entregues em pontos de entrega da Reciclus.

Caso não encontre um ponto de coleta, é possível falar com a prefeitura ou secretaria de Meio Ambiente do município.

"Já os grandes geradores devem realizar o descarte diretamente com uma recicladora", afirma.

Pontos de coleta de lâmpadas fluorescentes e LED

Em cada município, é possível buscar a prefeitura ou secretaria de Meio Ambiente.

Além disso, existem 3,9 mil pontos de coleta da Reciclus, responsável por recolher esse material e destinar corretamente às recicladoras homologadas.

*Camilla Horizonte, Gerente de Operações e Marketing da Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa de Produtos de Iluminação.