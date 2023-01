Torta de maçã: veja como preparar

Depois de preparar a receita da massa de torta, coloque-a numa superfície lisa polvilhada com farinha de trigo e, com o rolo de macarrão, abra a massa em espessura fina. Forre uma fôrma refratária de 22,5cm, fundo e lados. Faça um acabamento ondulado.

2

Faça o recheio: numa tigela, misture açúcar, farinha e a canela. Arrume as fatias de maças em camadas sobre a massa da fôrma preparada e salpique cada camada com a mistura de açúcar. Respingue com o suco de limão e com a manteiga.