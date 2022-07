Frango crocante: saiba como fazer

Lave as coxas de frango e esprema o suco de 1 limão sobre elas.

Em seguida besunte as coxas de frango com a maionese e passe-as pela mistura de empanar (farinha de milho, aveia, queijo ralado e cheiros verdes).

4

Acomode as coxas em um refratário untado com parte da margarina. Sobre as coxas coloque o restante da margarina.