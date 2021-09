Dia do Sorvete: veja promoções em Fortaleza para comemorar a data nesta quinta-feira (23)

Nesta quinta-feira (23) é celebrado o Dia Nacional do Sorvete no Brasil. Sobremesa queridinha dos brasileiros principalmente em dias quentes, a comemoração foi instituída em 2002 pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (Abis).

E a escolha para o fim de setembro não é por acaso: 23 de setembro é o primeiro dia após o fim do inverno e o início da temporada de calor no Brasil. A entidade pontua ainda que é uma época onde as vendas crescem.

Para quem deseja comemorar o Dia do Sorvete em Fortaleza, o Diário do Nordeste separou algumas sorveterias e estabelecimentos com promoções nesta quinta.

Pardal Sorvetes

A Pardal Sorvetes, que chegou a 30 anos de tradição no Ceará neste ano, oferece ação promocional em que na compra de qualquer sorvete de 1,5 litro o cliente ganha 1 Supra de qualquer sabor.

O Supra está disponível nos sabores baunilha, castanha, chocolate, chocolate branco e napolitano.

Legenda: Comprando qualquer pote de sorvete de 1,5L você ganha uma Supra da Pardal de qualquer sabor Foto: Reprodução

Promoção é válida somente nesta quinta, em lojas físicas autorizadas e também no aplicativo da Pardal, disponível para iOS e Android.

Confira as lojas participantes:

Pardal Sorvetes - Aldeota: R. Tibúrcio Cavalcante 1575, Aldeota - Fortaleza

R. Tibúrcio Cavalcante 1575, Aldeota - Fortaleza Pardal Sorvetes - Bela Vista: Rua Mário De Andrade 675, Bela Vista - Fortaleza

Rua Mário De Andrade 675, Bela Vista - Fortaleza Pardal Sorvetes - Benfica: Rua Marechal Deodoro 610, Benfica - Fortaleza

Rua Marechal Deodoro 610, Benfica - Fortaleza Pardal Sorvetes - Bezerra de Menezes: Av. Bezerra De Menezes 502, Farias Brito - Fortaleza

Av. Bezerra De Menezes 502, Farias Brito - Fortaleza Pardal Sorvetes - Dionísio Torres: R. José Vilar 3050, Dionísio Torres - Fortaleza

R. José Vilar 3050, Dionísio Torres - Fortaleza Pardal Sorvetes - Manibura: R. República Da Armênia 1300, Parque Manibura - Fortaleza

R. República Da Armênia 1300, Parque Manibura - Fortaleza Pardal Sorvetes - Papicu: Rua Valdetário Mota 1239, Papicu - Fortaleza

Rua Valdetário Mota 1239, Papicu - Fortaleza Pardal Sorvetes - Parangaba: Av. Augusto Dos Anjos 502, Parangaba - Fortaleza

Av. Augusto Dos Anjos 502, Parangaba - Fortaleza Pardal Sorvetes - Serrinha: Av. Dr. Silas Munguba 3128, Loja 12, Serrinha - Fortaleza

Av. Dr. Silas Munguba 3128, Loja 12, Serrinha - Fortaleza Pardal Sorvetes - Eusébio/CE: Rua Manoel Gouveia 10, Amador - Eusébio/CE

Frutbiss Sorvetes

A marca de sorvetes Frutbiss também celebra o Dia do Sorvete nesta quinta. O empreendimento realiza ação promocional no estilo "compre e ganhe", onde na compra de qualquer sorvete da linha o cliente leva uma concha sorveteira.

Promoção é válida no perfil da Frutbiss no iFood e também para compras nos supermercados Extra Montese e Mister Hull e nas duas unidades do Carrefour, além da Ismael Supermercados.

Ação segue até o próximo domingo (26) ou até durar o estoque.

Unidades participantes:

Extra Montese - Av. dos Expedicionários, 4444 - Montese

Extra Mister Hull -Av. Mister Hull, 4300 - Pres. Kennedy

Carrefour Barão de Studart - Av. Barão de Studart, 2200 - Joaquim Távora

Carrefour Maraponga - Av. Godofredo Maciel, 3190 - Maraponga

Sorvetes Frosty

A Sorvetes Frosty oferece paletas a R$ 3,99 para compras em atacado em todas as lojas físicas em Fortaleza até domingo. Promoção une a chegada da primavera com as comemorações do Dia do Sorvete.

Confira as lojas participantes:

Aldeota (CE) - Av. Santos Dumont, 1169 - Loja 16

Bom Jardim (CE) - Av. Oscar Araripe,1909 - Bom Jardim

Cambeba (CE) - Av. Washington Soares, 6180, Quiosque-2 – Parque Manibura

Cocó (CE) - Rua Dr. Gilberto Sturdart, 155 - Loja 13 - Cocó

Conjunto Ceará (CE) - Avenida H, 986, Conj. Ceará II

Genibaú (CE) - Av. Senador Fernandes Távora, 3227, Loja D - Parque Genibaú

José Walter (CE) - Av. João Araújo de Lima, 1166 – José Walter

Kennedy (PI) - Av. Presidente Kennedy, 1155 - São Cristovão

Maracanaú (CE) - Av. Parque Sul, 2600 – Distrito Industrial

Messejana (CE) - Av. Frei Cirilo, 3270, loja 10 – Messejana

Monte Castelo (CE) - Av. Sargento Hermínio Sampaio, 1281 – Monte Castelo

Mossoró (RN) - Rua Juvenal Lamartine, 1922 - Centro

Pacajus (CE) - Rua Tabelião José Gama Filho, 540 - Loja 04 - Centro

Parangaba (CE) - Av. Godofredo Maciel, 86, loja 05 – Parangaba

Parque Piauí (MA) - Av. Marechal Juarez Tavora, 1 - Quadra 62, Casa 1, Loja D

Pontes Vieira (Aldeota - CE) - Av. Pontes Vieira, 1198 – São João do Tauape

São Cristóvão (CE) - Av. Deputado Castelo Branco, 371 - São Cristóvão

São Joaquim (PI) - Rua Rui Barbosa, 4379 - São Joaquim

Washington Soares (CE) - Av. Washington Soares, 4200 – Parque Manibura

Aproveitando a data comemorativa, a empresa lança ainda nesta quinta uma nova linha de produtos, que incluem os sabores de chocolate trufado, cookies e cream.