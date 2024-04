Imagens mostram locador arrumando câmera oculta que filmou adolescente em banheiro de casa alugada

O proprietário, preso semana passada, suspeito de instalar câmera escondida no banheiro de uma casa que alugava, em Anápolis, Goiás, foi filmado pelo próprio equipamento enquanto realizava uma suposta manutenção no aparelho.

As imagens, divulgadas pela Polícia Civil, são do dia 8 de fevereiro deste ano e mostram o homem, identificado como Francismar Fernandes da Silva, 36 anos, ajustando o ângulo da filmadora — apontada para a área do chuveiro.

Na gravação, ele aparece mexendo no equipamento, que também captava áudio. Ao fundo, é possível ouvir o cachorro da família latindo. As informações são do portal Uol.

Foto: reprodução

Foto: reprodução

Francismar é dono da residência, que estava alugada para uma família — composta por uma adolescente de 16 anos, a mãe dela, uma tia e o irmão, um garoto de apenas 8 anos.

A Polícia Técnico-Científica de Goiás afirmou, conforme o portal Uol, que a câmera registrava, transmitia em tempo real e armazenava as imagens capturadas no banheiro. Ao todo, ela teria ficado instalada por duas semanas, mesmo período em que a família se mudou para o endereço.

À Polícia, as vítimas relataram acreditar que o suspeito ocultou o equipamento no mesmo dia em que foi na residência sob o pretexto de que precisava retirar um objeto do local. Na época, ele pediu para usar o banheiro, momento em que, conforme as investigações, teria instalado a gravadora na tomada.

A autoridade apura se Francismar colocou câmeras ocultas em outras casas, já que ele é proprietário de uma empresa de energia solar, o que lhe dá acesso ao interior de várias residências.

A Polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do suspeito e apreendeu dispositivos eletrônicos, que devem ser periciados.

Em nota ao portal CNN, a defesa do homem afirma que, "até o presente momento", não teve acesso aos autos que resultaram na prisão preventiva do cliente.

“A ausência de acesso aos documentos pertinentes compromete substancialmente nossa capacidade de preparar uma defesa eficaz em nome de nosso cliente. O direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório é essencial em um Estado Democrático de Direito, e estamos comprometidos em garantir que esses direitos sejam plenamente respeitados. Apelamos às autoridades competentes para que respeitem o devido processo legal e garantam que todas as partes envolvidas tenham acesso igualitário às informações necessárias para uma atuação justa e adequada. E, também, à imprensa para que tenha paciência para apurar todo o fato antes de emitir um juízo de valor sobre a situação”, diz o comunicado.

Na ocasião, a representação do suspeito ainda destaca que está “empenhada em cooperar plenamente com as investigações, desde que nos seja concedida a oportunidade de examinar os elementos que embasam as acusações contra nosso cliente”.

“Confiamos que, com o acesso aos autos, seremos capazes de exercer plenamente o direito de defesa e esclarecer quaisquer equívocos que possam ter ocorrido neste caso. Permaneceremos vigilantes na defesa dos direitos de nosso cliente e trabalharemos incansavelmente para garantir que a justiça seja alcançada de maneira justa e imparcial”, finaliza a nota.